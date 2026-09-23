ХМАО установил ориентир ставки купона облигаций на уровне до 15,3%
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 16,42% годовых. Объем размещения составил до 10 млрд руб. Длительность купонных периодов до 35-го включительно составит 30 дней, 36-го купона – 45 дней. Предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 13-го и 25-го купонного периода. Дюрация составит примерно 1,8 года.
Сбор заявок проходит 23 сентября с 11:00 до 14:00 мск. Организаторами указаны Газпромбанк SberCIB и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 сентября.
13 мая АКРА подтвердило кредитный рейтинг ХМАО – Югры на уровне ААА(RU). Прогноз изменен со «стабильного» на «развивающийся», что связано с вероятной стабилизацией ликвидности на значительно более низком уровне, чем было ранее.