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ХМАО установил ориентир ставки купона облигаций на уровне до 15,3%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 34003 на уровне не выше 15,30% годовых. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 16,42% годовых. Объем размещения составил до 10 млрд руб. Длительность купонных периодов до 35-го включительно составит 30 дней, 36-го купона – 45 дней. Предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 13-го и 25-го купонного периода. Дюрация составит примерно 1,8 года.

Сбор заявок проходит 23 сентября с 11:00 до 14:00 мск. Организаторами указаны Газпромбанк SberCIB и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 сентября.

13 мая АКРА подтвердило кредитный рейтинг ХМАО – Югры на уровне ААА(RU). Прогноз изменен со «стабильного» на «развивающийся», что связано с вероятной стабилизацией ликвидности на значительно более низком уровне, чем было ранее.

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