ХМАО установил ориентир ставки купона облигаций на уровне до 15,3%

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 16,42% годовых. Объем размещения составил до 10 млрд руб. Длительность купонных периодов до 35-го включительно составит 30 дней, 36-го купона – 45 дней. Предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 13-го и 25-го купонного периода. Дюрация составит примерно 1,8 года.