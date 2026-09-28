Российский рынок акций слабо снижается
По состоянию на 12:00 мск 28 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,47% и составил 2263,25. Индекс РТС снизился на 0,47% и составил 845,34.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Евротранс» – 25,25 руб. (+17,80%)
ВТБ – 52,45 руб. (+2,31%)
«Циан» – 656,80 руб. (+2,27%)
Банк «Санкт-Петербург» ао – 266,84 руб. (+2,05%)
«ЭсЭфАй» – 560,60 руб. (+1,49%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Хэдхантер» – 2 751 руб. (-5,30%)
«Полюс» – 975,20 руб. (-3%)
ММК – 20,80 руб. (-2,16%)
МКБ – 8,85 руб. (-2,15%)
«Северсталь» – 628,60 руб. (-1,99%)
Общий объем торгов составил 30,93 млрд руб.