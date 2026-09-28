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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций слабо снижается

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 28 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,47% и составил 2263,25. Индекс РТС снизился на 0,47% и составил 845,34.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 30,93 млрд руб.

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