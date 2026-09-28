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Главная / Инвестиции /

«Русал» установил ориентир ставки купона юаневых бондов на 10–10,25%

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Объединенная компания «Русал» установила ориентир ставки купона двухлетних юаневых серии БО-001Р-17 на уровне 10–10,25% годовых. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Заявки на бонды компания планирует провести 29 сентября. Номинал облигаций составил 1000 юаней. Организаторами размещения указаны Альфа-банк, «ВТБ капитал трейдинг», Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк.

Расчеты при первичном размещении будут доступны и в рублях, и в юанях. Выплаты будут в юанях. При этом возможны расчеты в рублях по курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий выплате.

Скорректированная чистая прибыль «Русала» по полугодиям по МСФО составила $196 млн против чистого убытка в $194 млн годом ранее. Выручка «Русала» увеличилась на 11%, до $8,34 млрд. Скорректированная EBITDA компании за отчетный период выросла на 64,4% и составила $1,23 млрд.

27 марта АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Русала» и его облигаций на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.

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