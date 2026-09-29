Российский рынок акций падает четвертую торговую сессию подряд
По состоянию на 12:00 мск 29 сентября индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,88% и составил 2234,35. Индекс РТС снизился на 0,88% и составил 833,89.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Инарктика» – 320,20 руб. (+1,20%)
X5 – 1809,50 руб. (+1,12%)
ЭН+ ГРУП – 290,65 руб. (+0,87%)
«Юнипро» – 0,98 руб. (+0,77%)
«Хэдхантер» – 2 729 руб. (+0,74%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 23,35 руб. (-4,11%)
ВИ.ру – 71,91 руб. (-2,95%)
«Русгидро» – 0,36 руб. (-2,92%)
«Алроса» – 18,50 руб. (-2,22%)
ВТБ – 51,43 руб. (-2,11%)
Общий объем торгов составил 20,47 млрд руб.