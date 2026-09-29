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Главная / Инвестиции /

Акции «Самолета» в моменте потеряли почти 8% от цены

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Акции группы компаний «Самолет» в 16:30 мск в моменте упали почти на 8%. Причиной стало сообщение Национального расчетного депозитария (НРД) о том, что компания погасила облигации ненадлежащим образом.

По состоянию на 17:12 мск ценные бумаги застройщика торгуются по 232,8 руб., что на 6,32% меньше цены закрытия. На минимуме за день они стоили 227,4 руб.

29 сентября НРД опубликовал сообщение, в котором говорится, что обязанности по выплате держателям облигаций серии БО-П20 были исполнены ненадлежащим образом.

На сайте раскрытия корпоративной информации указано, что эмитент выплатил по этой серии только доход за 12-й купонный период в размере 43,675 млн руб., в расчете на одну ценную бумагу – 17,47 руб.

24 августа «Ведомости» писали, что с начала года рекламные агентства подали к юрлицу «Самолета» – ООО «Самолет-недвижимость мск» – три иска о взыскании денежных средств в арбитражные суды Москвы и Московской области на более чем 1 млрд руб. Агентство 2R-Media – на 682,3 млн руб., Realweb – на 317,9 млн руб., ООО «Твига диджитал перформанс» (юрлицо рекламной группы Twiga) – на 52,6 млн руб.

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