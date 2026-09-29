«Самолет» объяснил погашение облигаций в неполном объеме

Акции «Самолета» дешевеют с 7 сентября. По данным Мосбиржи, они потеряли 30,26% за месяц. «Ведомости» писали, что общим для всех девелоперов фактором давления стала жесткая денежно-кредитная политика. Из-за высокой ключевой ставки по итогам первого полугодия 2026 г. выручка компании снизилась на 31% до 117,4 млрд руб. Чистая прибыль в 1,8 млрд руб. за первое полугодие 2025 г. сменилась чистым убытком в 22,3 млрд руб. Корпоративный долг при этом сократился на 6% до 112,7 млрд руб.