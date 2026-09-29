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«Самолет» объяснил погашение облигаций в неполном объеме

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Группа компаний «Самолет» объяснила заявление Национального расчетного депозитария (НРД) о ненадлежащем погашении облигаций серии БО-П20 техническими причинами. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

По словам эмитента, платежи по купону и средства для погашения выпуска были переведены 28 сентября. По техническим причинам на счет НРД часть денег была зачислена 29 сентября.

«По установленной процедуре НРД зафиксирует реестр на следующий рабочий день после зачисления средств», – заключил «Самолет».

Ранее после того как НРД опубликовал сообщение, акции компании упали почти на 8%. По состоянию на 17:42 мск ценные бумаги «Самолета» торгуются по 233,4 руб. Разница с ценой закрытия составила 6,11%.

Акции «Самолета» дешевеют с 7 сентября. По данным Мосбиржи, они потеряли 30,26% за месяц. «Ведомости» писали, что общим для всех девелоперов фактором давления стала жесткая денежно-кредитная политика. Из-за высокой ключевой ставки по итогам первого полугодия 2026 г. выручка компании снизилась на 31% до 117,4 млрд руб. Чистая прибыль в 1,8 млрд руб. за первое полугодие 2025 г. сменилась чистым убытком в 22,3 млрд руб. Корпоративный долг при этом сократился на 6% до 112,7 млрд руб.

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