Акционеры МФК «Займер» одобрили выплату дивидендов II квартал 2026 года

22 июня акционеры «Займера» одобрили выплату дивидендов по итогам I квартала 2026 г. в размере 4,36 руб. за акцию. На выплату дивидендов было направлено 436 млн руб., что составило 100% чистой прибыли за период. Номинальным держателям и профессиональным участникам рынка дивиденды выплатили до 14 июля, другим акционерам – до 4 августа.