Акционеры МФК «Займер» одобрили выплату дивидендов II квартал 2026 года
Акционеры микрофинансовой компании (МФК) «Займер» одобрили выплату дивидендов за II квартал 2026 г. в размере 4,86 руб. за акцию. Об этом пресс-служба компании сообщила в Telegram-канале.
На выплату дивидендов направлено 486 млн руб., что соответствует примерно 100% чистой прибыли «Займера» за период. Последним днем для покупки акций, чтобы получить дивиденды, станет 8 октября. Как уточнила компания, номинальным держателям и доверительным управляющим дивиденды выплатят до 23 октября, остальным акционерам – до 16 ноября.
22 июня акционеры «Займера» одобрили выплату дивидендов по итогам I квартала 2026 г. в размере 4,36 руб. за акцию. На выплату дивидендов было направлено 436 млн руб., что составило 100% чистой прибыли за период. Номинальным держателям и профессиональным участникам рынка дивиденды выплатили до 14 июля, другим акционерам – до 4 августа.
По итогам 2025 г. чистая прибыль «Займера» составила 4,3 млрд руб., увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим годом. За первые три квартала компания уже направила акционерам 1,6 млрд руб., или 16,19 руб. на акцию.