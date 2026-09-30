Российский рынок акций замер без движения
По состоянию на 12:00 мск 30 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,08% и составил 2261,09. Индекс РТС снизился на 0,08% и составил 843,66.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Евротранс» – 22,95 руб. (+1,77%)
«Русгидро» – 0,38 руб. (+1,17%)
Ozon – 2 976 руб. (+1,14%)
«Полюс» – 981 руб. (+1,09%)
«Лента» – 1 805 руб. (+0,95%)
В аутсайдерах торгов оказались:
ГК «Самолет» – 235,80 руб. (-2%)
МКБ – 8,75 руб. (-1,77%)
Мосбиржа – 149,84 руб. (-1,21%)
«Ренессанс страхование» – 66,22 руб. (-1,05%)
«Группа Астра» – 209,25 руб. (-0,78%)
Общий объем торгов составил 14,45 млрд руб.