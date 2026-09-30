Суд арестовал 44% акций «Евротранса»

Защита утверждает, что Мартышову вменяется хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам на принадлежащих «Евротрансу» АЗС «Трасса ГСМ». При этом компания, по словам адвокатов, была готова компенсировать сотрудникам полиции расходы на покупку топлива у контрагентов на других заправках. Адвокаты также заявили, что Мартышов сотрудничает со следствием. По их словам, он передал следствию мобильный телефон и доступ к переписке с контрагентами, а также сдал на хранение загранпаспорта.