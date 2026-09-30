Суд арестовал 44% акций «Евротранса»
Акции Мартышова составляют 44% уставного капитала «Евротранса». Общая стоимость акций компании на 29 сентября составляла около 3,7 млрд руб. – на долю Мартышова приходится 1,6 млрд руб.
Причиной ареста ценных бумаг стало заключение под стражу 8 сентября самого председателя совета директоров «Евротранса», обвиняемого в хищении топлива у МВД. Мещанский районный суд Москвы оставил его в СИЗО до 6 ноября. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
По информации РБК, защита Мартышова настаивала, что суд первой инстанции не проверил надлежащим образом ни доводы следствия, ни возражения защиты. Адвокаты указали на отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих необходимость ареста Мартышова либо его причастность к инкриминируемому ему преступлению.
Защита утверждает, что Мартышову вменяется хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам на принадлежащих «Евротрансу» АЗС «Трасса ГСМ». При этом компания, по словам адвокатов, была готова компенсировать сотрудникам полиции расходы на покупку топлива у контрагентов на других заправках. Адвокаты также заявили, что Мартышов сотрудничает со следствием. По их словам, он передал следствию мобильный телефон и доступ к переписке с контрагентами, а также сдал на хранение загранпаспорта.