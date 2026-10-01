Цена акций «Т-технологий» на Мосбирже выросла на 4%
По состоянию на 11:15 мск 1 октября цена акций «Т-технологий» выросла на 4,05% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 260,40 руб. Объем торгов составил 4,78 млрд руб.
На закрытие торгов 30 сентября цена акций «Т-технологий» составила 251,28 руб., оборот торгов достиг 2,09 млрд руб.
Ранее стало известно, что совет директоров «Т-технологий» утвердил параметры сделки по консолидации АО «Точка». Рынок воспринял это решение как стратегическое приобретение с минимальным ущербом для акционеров.
Международная компания публичное акционерное общество «Т-технологии» (МКПАО «Т-технологии») – финтех-компания, развивающая экосистему банковских, страховых, инвестиционных и лайфстайл услуг для частных лиц и бизнеса через мобильные приложения и цифровые интерфейсы. В основе экосистемы находится «Т-банк», один из крупнейших в мире онлайн-банков с 54 млн клиентов, основанный в 2006 г. Олегом Тиньковым