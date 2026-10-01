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Цена акций «Т-технологий» на Мосбирже выросла на 4%

Ведомости

По состоянию на 11:15 мск 1 октября цена акций «Т-технологий» выросла на 4,05% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 260,40 руб. Объем торгов составил 4,78 млрд руб.

На закрытие торгов 30 сентября цена акций «Т-технологий» составила 251,28 руб., оборот торгов достиг 2,09 млрд руб.

Ранее стало известно, что совет директоров «Т-технологий» утвердил параметры сделки по консолидации АО «Точка». Рынок воспринял это решение как стратегическое приобретение с минимальным ущербом для акционеров.

Международная компания публичное акционерное общество «Т-технологии» (МКПАО «Т-технологии») – финтех-компания, развивающая экосистему банковских, страховых, инвестиционных и лайфстайл услуг для частных лиц и бизнеса через мобильные приложения и цифровые интерфейсы. В основе экосистемы находится «Т-банк», один из крупнейших в мире онлайн-банков с 54 млн клиентов, основанный в 2006 г. Олегом Тиньковым (считается в России иноагентом). В 2024 г. завершил редомициляцию с Кипра в специальный административный район на острове Русский в Приморском крае. Основной акционер – группа «Интеррос» Владимира Потанина, которому принадлежит 41% холдинга, в свободном обращении на начало 2026 г. было 56% акций.

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