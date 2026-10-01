Цена акций «Аэрофлота» на Мосбирже выросла на 4,1%
По состоянию на 11:25 мск 1 октября цена акций «Аэрофлота» выросла на 4,08% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 32,79 руб. Объем торгов составил 576,45 млн руб.
На закрытие торгов 30 сентября цена акций «Аэрофлота» составила 31,85 руб., оборот торгов достиг 331,71 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Аэрофлота» снизилась на 38,4%.
«Аэрофлот – российские авиалинии» («Аэрофлот») – крупнейшая авиакомпания России, созданная в 1923 г. 74% акций находится в собственности РФ, а около 25% – в свободном обращении. На конец 2025 г. парк авиакомпании насчитывал 171 самолет, а с учетом дочерних авиакомпаний группы («Россия» и «Победа») – 357 воздушных судов. Компания входит в 50 лидеров в России по выручке, а также находится среди 30 мировых лидеров по объему флота и числу вылетов.