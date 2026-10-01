ЦБ призвал компании объяснять причины отступления от дивидендной политики

«Всего-то навсего, ну объясни открыто, что случилось так и так, поставлены такие-то задачи, ресурсы нужны на другое, мы в этом году не будем выплачивать дивиденды, вернемся к ним когда-то когда-то. Да, это будет не очень приятно, но это будет честная игра. И в этом плане инвестор, конечно, намного лучше будет на это реагировать», – заявил он (цитата по «Интерфаксу»).