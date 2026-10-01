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Главная / Инвестиции /

ЦБ призвал компании объяснять причины отступления от дивидендной политики

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Публичным компаниям следует раскрывать инвесторам причины, по которым они решили отойти от дивидендной политики, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на конференции «Рынок капитала: новые возможности для лидеров региона».

«Всего-то навсего, ну объясни открыто, что случилось так и так, поставлены такие-то задачи, ресурсы нужны на другое, мы в этом году не будем выплачивать дивиденды, вернемся к ним когда-то когда-то. Да, это будет не очень приятно, но это будет честная игра. И в этом плане инвестор, конечно, намного лучше будет на это реагировать», – заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

Чистюхин добавил, что для инвесторов на рынке капитала важны не только долгосрочный рост компании, но и стабильный дивидендный поток.

По данным РБК в 2026 г. ожидается сокращение объема совокупных дивидендных выплат до 3,2–3,3 трлн руб. В 2025 г. было выплачено 3,6 трлн руб. дивидендных выплат, а в 2024-м – 4,3 трлн руб. Средний коэффициент выплаты дивидендов снизился с 62 до 54%. Компании предпочитают использовать заработанную прибыль на цифровую трансформацию и обеспечение резервов устойчивости.

30 марта правительство РФ одобрило изменения в закон об акционерных обществах. Поправки предусматривают выплату дивидендов владельцам привилегированных акций, если была нарушена очередность распределения дивидендов.

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