ЦБ призвал компании объяснять причины отступления от дивидендной политики
Публичным компаниям следует раскрывать инвесторам причины, по которым они решили отойти от дивидендной политики, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на конференции «Рынок капитала: новые возможности для лидеров региона».
«Всего-то навсего, ну объясни открыто, что случилось так и так, поставлены такие-то задачи, ресурсы нужны на другое, мы в этом году не будем выплачивать дивиденды, вернемся к ним когда-то когда-то. Да, это будет не очень приятно, но это будет честная игра. И в этом плане инвестор, конечно, намного лучше будет на это реагировать», – заявил он (цитата по «Интерфаксу»).
Чистюхин добавил, что для инвесторов на рынке капитала важны не только долгосрочный рост компании, но и стабильный дивидендный поток.
По данным РБК в 2026 г. ожидается сокращение объема совокупных дивидендных выплат до 3,2–3,3 трлн руб. В 2025 г. было выплачено 3,6 трлн руб. дивидендных выплат, а в 2024-м – 4,3 трлн руб. Средний коэффициент выплаты дивидендов снизился с 62 до 54%. Компании предпочитают использовать заработанную прибыль на цифровую трансформацию и обеспечение резервов устойчивости.
30 марта правительство РФ одобрило изменения в закон об акционерных обществах. Поправки предусматривают выплату дивидендов владельцам привилегированных акций, если была нарушена очередность распределения дивидендов.