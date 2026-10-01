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Главная / Инвестиции /

Цены на нефть начали расти на фоне приостановки экспорта из Китая

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Цены на нефть начали расти после сообщения, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов.

Декабрьский фьючерс на Brent на бирже ICE Futures в моменте вырос в цене до $100,84 за баррель. По состоянию на 15:00 мск контракт торгуется по $99,97 за барр., а разница с ценой закрытия предыдущего дня составила +1,99%.

Фьючерс на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на максимуме за день достиг отметки $92,89 за барр., а на 15:04 мск его стоимость составила $91,67 за барр. (+1,37%).

1 октября Reuters сообщил со ссылкой на четыре источника, что китайские нефтеперерабатывающие заводы приостановили экспорт нефтепродуктов на октябрь. Пекин стремится сохранить внутренние запасы.

Агентство пишет, что мировые рынки испытывают трудности из-за прекращения поставок топлива в результате войны с Ираном и атак Украины на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру, а действия Китая могут привести к росту цен в некоторых странах до новых максимумов.

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