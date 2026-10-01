Цены на нефть начали расти на фоне приостановки экспорта из Китая
Цены на нефть начали расти после сообщения, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов.
Декабрьский фьючерс на Brent на бирже ICE Futures в моменте вырос в цене до $100,84 за баррель. По состоянию на 15:00 мск контракт торгуется по $99,97 за барр., а разница с ценой закрытия предыдущего дня составила +1,99%.
Фьючерс на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на максимуме за день достиг отметки $92,89 за барр., а на 15:04 мск его стоимость составила $91,67 за барр. (+1,37%).
1 октября Reuters сообщил со ссылкой на четыре источника, что китайские нефтеперерабатывающие заводы приостановили экспорт нефтепродуктов на октябрь. Пекин стремится сохранить внутренние запасы.
Агентство пишет, что мировые рынки испытывают трудности из-за прекращения поставок топлива в результате войны с Ираном и атак Украины на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру, а действия Китая могут привести к росту цен в некоторых странах до новых максимумов.