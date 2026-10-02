Nike сократила чистую прибыль на 2% за I финквартал

Компания также объявила о плане реструктуризации, который, по ее словам, позволит сэкономить $2,5 млрд в течение следующих пяти лет. Гендиректор Эллиот Хилл в служебной записке сотрудникам заявил, что это изменение означает, что «со временем Nike потребуется меньше рабочих мест». Решения о том, какие должности будут затронуты, будут приняты уже в 2027 г.