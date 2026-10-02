Nike сократила чистую прибыль на 2% за I финквартал
Чистая прибыль американской компании Nike в I финквартале, который завершился 31 августа, составила $712 млн, или $0,48 в расчете на акцию. Показатель снизился на 2% год к году, следует из финансового отчета производителя спортивных товаров.
Выручка снизилась на 4% – до $11,21 млрд с $11,72 млрд за аналогичный период прошлого года. Валовая маржа выросла до 42,8% (+0,6 п. п.).
Компания также объявила о плане реструктуризации, который, по ее словам, позволит сэкономить $2,5 млрд в течение следующих пяти лет. Гендиректор Эллиот Хилл в служебной записке сотрудникам заявил, что это изменение означает, что «со временем Nike потребуется меньше рабочих мест». Решения о том, какие должности будут затронуты, будут приняты уже в 2027 г.
На фоне публикации финансового отчета акции Nike начали падать в цене. На премаркете их стоимость снизилась на 9,9% по состоянию на 11:38 мск. Торги в Нью-Йорке пока закрыты.
Bloomberg пишет, что в Китае Nike столкнулся с жесткой конкуренцией и растущим предпочтением национальных брендов. В ответ на это компания сокращает сотрудничество со сторонними веб-сайтами и уменьшает объем рекламных акций.
«Хотя бизнес Nike в Северной Америке продолжает улучшаться, слабость в других регионах и гораздо более слабые прогнозы на 2027 финансовый год позволяют предположить, что процесс восстановления, возможно, застопорился», – написала аналитик Bloomberg Intelligence Пунам Гоял.