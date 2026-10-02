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Акционеры В2В-РТС утвердили дивиденды за полугодие

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Акционеры В2В-РТС утвердили дивиденды за полугодие в размере 4,61 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Компания направит на выплаты 824,13 млн руб. Датой отсечки утверждено 11 октября.

Чистая прибыль ПАО «B2B-РТС» за первое полугодие по МСФО составила 2 млрд руб., что на 9,5% больше результата первых шести месяцев 2025 г. Выручка от оказания услуг выросла на 15% год к году до 4,43 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 2,89 млрд руб. (+17,7%).

Впервые B2B-РТС одобрили выплату дивидендов по итогам I квартала 2026 г. в размере 5,19 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 927,8 млн руб., что составляет 90% от чистой прибыли.

В2В-РТС – крупнейшая российская электронная торговая платформа для автоматизации закупок и продаж в B2B- и B2G-сегментах. Компания объединяет площадки B2B-Center (коммерческие закупки), РТС-тендер (государственные торги), а также такие сервисы, как «Облачная логистика» и «РТС-академия», обслуживая более 45% госзаказчиков и 65% крупнейших компаний РФ. Основана в 2002 г., в апреле 2026 г. провела IPO на Мосбирже.

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