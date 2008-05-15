Генассамблея ООН приняла грузинский проект резолюции о беженцах
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла сегодня предложенный делегацией Грузии проект резолюции о беженцах и внутренне перемещенных лицах в зоне грузино-абхазского конфликта. Резолюцию поддержали делегации 14 стран, включая США, 11 государств проголосовали против, в том числе РФ, 105 делегаций воздержались.
В документе содержится призыв к разработке графика возвращения грузинских беженцев в Абхазию и восстановлению этнического состава этой республики до того состояния, в котором он был перед началом грузино-абхазского конфликта в 1992 г. В тексте документа также подчеркивается "экстренная необходимость скорейшей разработки графика для обеспечения незамедлительного добровольного возвращения всех беженцев и внутренне перемещенных лиц в их дома в Абхазии (Грузия)". В резолюции также содержится призыв "ко всем государствам-членам не позволять лицам, находящимся под их юрисдикцией приобретать собственность на территории Абхазии (Грузия) в нарушение прав возвращающихся".
Кроме того, документ "подтверждает неприемлемость демографических изменений в результате конфликта в Абхазии (Грузия) и осуждает любые попытки изменить демографический состав" Абхазии, имевший место до конфликта. Как показывает практика голосования в Генассамблее по подобным резолюциям, очень часто число воздержавшихся превышает число голосов поданных "за". Нынешнее голосование не стало исключением.
Одобряемые Генеральной Ассамблеей резолюции носят рекомендательный характер. В отличие от резолюций, принимаемых Советом Безопасности ООН, они не имеют силы международного закона.