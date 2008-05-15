Генассамблея ООН приняла грузинский проект резолюции о беженцах

В документе содержится призыв к разработке графика возвращения грузинских беженцев в Абхазию и восстановлению этнического состава этой республики до того состояния, в котором он был перед началом грузино-абхазского конфликта в 1992 г. В тексте документа также подчеркивается "экстренная необходимость скорейшей разработки графика для обеспечения незамедлительного добровольного возвращения всех беженцев и внутренне перемещенных лиц в их дома в Абхазии (Грузия)". В резолюции также содержится призыв "ко всем государствам-членам не позволять лицам, находящимся под их юрисдикцией приобретать собственность на территории Абхазии (Грузия) в нарушение прав возвращающихся".