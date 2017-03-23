Жертвами стрельбы в Висконсине стали четыре человека

В трех городах в Висконсине в серии инцидентов со стрельбой погибли четыре человека, в том числе сотрудник полиции, сообщает Reuters со ссылкой на Milwaukee Journal Sentinel. Подозреваемый задержан, полиция считает, что все началось с бытового конфликта.

Около 12.30 в среду полиция узнала о стрельбе на почве бытового конфликта в отделении банка Marathon Savings Bank в Ротшильде. Прибыв на место, полицейские увидели двух человек с огнестрельными ранениями, сообщил Journal Sentinel со ссылкой на представителя окружной полиции. Затем стрельба произошла в юридической конторе в Схофилде. После этого полицию вызвали в связи со стрельбой в многоквартирном комплексе в Уэстоне. На время спецоперации в городе закрывали школы, затем из двух ближайших школ эвакуировали всех детей. В результате полиция сообщила, что подозреваемый стрелок задержан, погибли четверо.