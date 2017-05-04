Букингемский дворец: Сбор всего персонала двора не является поводом для тревоги

Букингемскому дворцу пришлось успокаивать общественность и СМИ после сообщения Daily Mail об экстренном сборе всех дворцовых чиновников и обслуживающего персонала. Повода для тревоги нет, заявили АР и Reuters источники при дворе, не стоит беспокоиться за здоровье 91-летней Елизаветы II и герцога Эдинбургского, которому скоро исполнится 96 лет.

Корреспондент ВВС при дворе узнал, что утром 4 мая во дворец были созваны все высшие должностные лица и чиновники двора со всей страны. На встрече речь шла не о здоровье королевы или ее мужа, говорят его источники. Похожие встречи созываются примерно раз в год. Daily Mail сообщила о полном созыве персонала из всех резиденций и что перед собравшимися должен был выступить лорд-гофмейстер – самый высокопоставленный человек в иерархии двора и личный секретарь королевы.

Елизавета и принц Филипп только 3 мая появлялись на публике и участвовали в очередных мероприятиях, напоминает ВВС. Очередное их появление запланировано на 4 мая.