СМИ: лишенная прав московская стритрейсер Багдасарян задержана за рулем автомобиля

В ночь на четверг в Москве была задержана управлявшая автомобилем женщина, которая, как выяснилось, была лишена прав по медицинским показателям, сообщила пресс-служба ГУ МВД столицы. Источники ТАСС и «Интерфакса» в правоохранительных органах рассказали, что это Мара Багдасарян, которая впервые получила широкую известность после участия в гонках с ГАИ по Ленинскому проспекту на Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова. Затем выяснилось, что она регулярно нарушает ПДД и не платит штрафы в срок. После нескольких судов она была приговорена к обязательным работам, а Савеловский суд лишил ее прав пожизненно из-за эпилепсии.

Подозреваемую задержали около 3.00 мск на западе Москвы. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы городского управления МВД Юрий Титов, у задержанной не было водительских прав. Проверка установила, что она лишена прав по суду. «На месте в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов", - сообщил Титов. Автомобиль полиция задержала и передала законному представителю.

Задержанную пригласили в отделение ГАИ для составления на нее протоколах о нарушениях статей КОАП «Управление автомобилем водителем, лишенным прав» и «Нарушение правил госрегистрации транспортных средств».