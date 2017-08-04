В Москве электричка сбила трех человек

В Москве на железнодорожной станции «Перово» электричка сбила трех человек, которые пытались залезть с путей на платформу. Один из пострадавших погиб, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу. Остальные двое получили травмы. Собеседник агентства отметил, что это были совершеннолетние граждане.

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что на станции поезд сбил четырех человек, один погиб на месте, трое попали в больницу.