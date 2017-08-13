Четыре «Сапсана» задерживаются из-за повреждения контактной сети

В Новгородской области из-за падения дерева оказалась поврежденной контактная сеть. Движение поездов, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, приостановлено, сообщили в РЖД.

В настоящее время задерживаются четыре «Сапсана»: поезда № 766 и № 768, следующие из Москвы в Санкт-Петербург, и поезда № 769 и № 771, следующие в обратном направлении. Также задерживается № 748 «Невский экспресс» Москва – Санкт-Петербург, пассажирские поезда № 49 Санкт-Петербург – Кисловодск, № 227 Санкт-Петербург — Новороссийск. «Время отклонения от графика будет известно после завершения ремонтных работ. Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все необходимые меры для минимизации времени задержки поездов», – отмечается в сообщении РЖД.