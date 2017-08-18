СМИ: в Москве пропал бывший солист группы «Браво»

Полиция Москвы получила заявление о пропаже известного певца Евгения Осина, сообщили основные российские информагентства со ссылкой на информированные источники. По данным «Интерфакса», сестра музыканта 17 августа сообщила полиции, что 15 августа он ушел из дома и не вернулся.

«Вчера жительница Москвы обратилась в полицию с сообщением о пропаже брата в районе Хорошево-Мневники. По данному факту проводится проверка, ведутся мероприятия по установлению местонахождения мужчины», - сообщили «Интерфаксу» в пятницу в пресс-службе городской полиции.

Осину 52 года. В 1988 г. он ненадолго стал солистом группы «Браво» после ухода Жанны Агузаровой, альбом группы с его участием официально так и не был выпущен, но песни из него были включены в сборник «Браво» «Песни разных лет». Затем Осина в группе сменил Валерий Сюткин, а Осин начал сольную карьеру. Самой известной его песней стала «Плачет девушка в автомате», написанная на стихи Андрея Вознесенского. В начале июля 2017 г. Осин в блоге пожаловался на проблемы со здоровьем, он утверждал, что у него отнялись ноги и ему нужно 60 000 руб. на операцию. Подруга музыканта певица Наталья Штурм затем заявила «КП», что у Осина иные проблемы со здоровьем и, чтобы ему помочь, ему нельзя давать деньги напрямую.

По словам информированного источника «Интерфакса», около 20.00 15 августа Осин вышел из дома и уехал на машине в сопровождении двух мужчин. Сейчас их ищет полиция. Мобильный телефон певец оставил дома. Сестра Осина сначала предположила, что певца могли похитить «черные риэлторы», но затем вспомнила, что некоторое время назад друзья его таким же образом увозили на лечение в частную клинику, пишет «МК» со ссылкой на источники. По данным газеты, государственные больницы полиция уже проверила и там Осина нет. «МК» предполагает, что он может быть в частной клинике.