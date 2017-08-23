Полиция Дании обнаружила останки журналистки, пропавшей после посещения частной субмарины «Наутилус»

Полиция Дании установила, что найденное у берегов Копенгагена обезглавленное туловище принадлежало шведской журналистке Ким Валль, которая исчезла после посещения подводной лодки местного изобретателя Петера Мадсена, сообщает ВВС. Мадсен сначала говорил, что ее высадил, затем признался, что она погибла в результате некоего несчастного случая и он ее захоронил в море. Подводную лодку Мадсена - некогда крупнейшую частную субмарину «Наутилус» - нашли на дне моря, полиция утверждает, что она была преднамеренно затоплена. В указанном Мадсеном месте тела Валль не нашли, однако затем из моря выловили женское туловище без рук, ног и головы. 23 августа утром полиция сообщила о завершении анализа ДНК. Подробности полицейские представят чуть позднее на брифинге.

Мадсен был задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

30-летняя Валль хотела написать статью об изобретателе и его подводной лодке, которая была построена в 2008 г. на средства, собранные через краудфандинг. Она договорилась с Мадсеном о выходе в море на «Наутилусе», в последний раз ее видели вечером 10 августа. Ее бойфренд на следующий день сообщил в полицию, что она не вернулась после посещения «Наутилуса». Субмарину нашли на следующий день, выяснилось, что она затонула через несколько часов после начала поисков журналистки. Мадсен сначала говорил, что благополучно высадил пассажирку на острове неподалеку от Копенгагена. Затем он признался, что она погибла. Про аварию на «Наутилусе» он говорил, что она началась из-за небольшой проблемы в балластном отсеке, и в результате лодка быстро затонула. Изобретатель не признает предъявленных ему обвинений.