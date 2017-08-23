На заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде мужчина из ревности зарезал трех человек

Мужчина в Нижнем Новгороде убил ножом трех человек и ранил еще двоих, преступление было совершено на почве ревности, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

СКР возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ - убийство и причинение тяжких телесных повреждений.

Инцидент произошел утром в среду на территории Горьковского автозавода (ГАЗ). По данным «Интерфакса», двое пострадавших, доставленных в больницу, находятся в тяжелом состоянии.

Пресс-служба группы «ГАЗ» сообщает, что преступник является рабочим литейного производства.

«Психологи медсанчасти ГАЗа оказывают помощь очевидцам происшествия. Преступление произошло на личной почве, не связанной со служебными отношениями, остальные сотрудники пострадали при попытке остановить нападение на девушку», - говорится в пресс-релизе.