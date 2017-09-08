Ученые нашли способ определять сексуальную ориентацию по фотографии

Ученые из Стэнфордского университета создали алгоритм, благодаря которому можно определить сексуальную ориентацию человека по фотографии, пишет журнал Journal of Personality and Social Psychology.

Разработчики программы рассказали, что точность определения ориентации составляет 81% для мужчин и 74% для женщин. Однако авторы исследования пришли к выводу, что у людей результаты были существенно хуже: 61% для мужчин и 54% для женщин.

Исследователи использовали фото более 75 000 мужчин и женщин. Фотографии были выбраны с сайтов знакомств. При этом, когда исследователи использовали не менее пяти фотографий одного человека, то точность определения увеличивалась до 91% для мужчин и 83% для женщин.

Авторы исследования придерживаются мнения, что строение и выражение лица гомосексуальных мужчины и женщины имеют свои особенности, что выступает в пользу теории о том, что сексуальная ориентация формируется еще до рождения человека.