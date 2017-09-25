Атмосферное давление в Москве побило рекорд 44-летней давности

На 8.00 мск 25 сентября атмосферное давление на станции ВДНХ достигло 766,6 мм ртутного столба, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал «Метеоновости». Показатель оказался рекордным для 25 сентября и максимальным для всего месяца. Предыдущий рекорд – 766,1 мм – был установлен в 1973 г.

Рекордно высокое давление сохранится в столичном регионе 26 и 27 сентября, прогнозируют синоптики. Они не исключают, что и новый месячный максимум может быть перекрыт.