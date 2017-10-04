Николая Караченцова выписали из НИИ им. Склифосовского

Из НИИ скорой помощи им. Склифосовского выписали актера Николая Караченцова. Ранее СМИ сообщали, что артист был госпитализирован на плановое лечение 18 сентября. На лечении в медицинском учреждении он находился три недели, передает ТАСС.

После поступления в медучреждение Караченцов три дня находился в отделении реанимации, потом был переведен в отделении нейрохирургии. «Выписан сегодня, в 11.45 мск», - рассказали в медучреждении, отметив, что состояние актера удовлетворительное.