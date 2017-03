Два московских ресторана попали в мировой топ-100

Два российских ресторана попали в лист The World’s Best Restaurants 51–100

Издание The World’s Best Restaurants опубликовало первую часть рейтинга лучших ресторанов The World’s Best Restaurants за 2016 г. – заведения, занявшие места с 51-го по 100-е. Туда включены два российских ресторана, московские Selfie и Twins заняли 88-е и 92-е места соответственно. Для Selfie это дебютное попадание в рейтинг, а Twins уже признавали одним из 100 лучших в прошлом году, тогда ресторан занял 75-е место.

Selfie входит в группу White Rabbit Family, которая владеет в том числе рестораном White Rabbit, самым титулованным на сегодня российским заведением, занимающим 18-е место в The World’s 50 Best. Шеф-повар Selfie – Анатолий Казаков, он руководит кухней ресторана с момента открытия (Selfie работает почти три года). Казаков выигрывал приз «Серебряный треугольник» на Московском гастрономическом фестивале в 2012 г., занял четвертое место в конкурсе S.Pellegrino Cooking Cup-2012. До Selfie он работал в московских ресторанах «Обломов», The Most, Bon, Zodiac. «Selfie соответствует своему названию: космополитный ресторан для людей, которые сделали себя сами. В плане кухни мы следуем генеральной линии, которую я заложил два года назад: сезонность отечественных продуктов, минималистичные комбинации из трех-четырех ингредиентов и техника» – так Казаков описывал концепцию Selfie журналу Interview. Поскольку Казаков много работает с сезонными продуктами, меню ресторана постоянно обновляется, регулярно действуют сезонные предложения.

Selfie Анатолий Казаков 1/4 Selfie Блюда из сезонного меню, действующего в марте 2017 г. Салат с беломорской корюшкой, йогуртом и мятой 2/4 Selfie Жареная корюшка с полбой и зеленым луком 3/4 Selfie Бриошь с фуа-гра и корюшкой 4/4

За кухню Twins отвечают братья Иван и Сергей Березуцкие. В их резюме также значатся участие и победы во многих кулинарных конкурсах: в 2011 г. Иван занял первое место в International Spanish Haute Cuisine Competition в Мадриде, Сергей в 2014 г. выиграл конкурс молодых шефов Acqua Panna & S.Pellegrino Young Chef Award. Концепция Twins – современная русская кухня на основе российских продуктов. В меню, например, включены запеченный корень сельдерея с зеленым горошком и водорослями, фетучини с щупальцами дальневосточного кальмара, кабачками и томатами, строганина из муксуна с соусом из анчоусов, стейк «пиканья», запеченный в березовых листьях, с картофелем и сметаной. Помимо основного меню в ресторане регулярно предлагают авторские дегустационные сеты, доступные по предварительному заказу.

Twins Иван и Сергей Березуцкие с Родольфо Гузманом,одним из лучших шефов Латинской Америки, приезжавшим в Twins в 2016 г. 1/6 Twins Десерт «Слива - Реган» из пятого дегустационного сета Twins 2/6 Twins Блюда из меню Twins. Шея быка с адыгейским сыром 3/6 Twins Oсьминог на гриле с овощами 4/6 Twins Десерт «долма»: в виноградные листья завернут сорбет 5/6 Twins Теплый салат с домашним хлебом с добавлением водорослей, томатами с чесноком и копченым сыром 6/6

Самое высокое положение в The World’s Best Restaurants пока принадлежит Владимиру Мухину, шефу ресторана White Rabbit. В прошлом году он занял 18-е место, годом ранее был на 23-м. После попадания в топ-50 международная карьера Мухина пошла в гору. За два года он заработал себе имя, стал полноправным участником мировой гастрономической сцены, регулярно участвует в международных фестивалях, выступает приглашенным шефом. Также Мухин сейчас практически единственный в России, кто может на равных пригласить любого знаменитого шефа как коллегу, рассказывал «Ведомостям» Борис Зарьков, основатель и совладелец White Rabbit Family. Например, осенью 2016 г. по его приглашению на день рождения White Rabbit приезжали Хайнц Райтбауэр (ресторан Steirereck, Австрия), Хорхе Вайехо и Мицухару Цумура (ресторан Maido, Перу), а в марте 2017 г. Мухин стал организатором фестиваля Ikra в Сочи, собравшем семь шефов мирового уровня. Главной звездой фестиваля стал Массимо Боттура – лучший шеф-повар мира по версии The World’s 50 Best.

Рейтинг The World’s Best Restaurants обновляется каждый год. Сначала жюри объявляет топ с 51-го по 100-е место, спустя неделю – с 1-го по 50-е. В этом году топ-50 объявят 5 апреля. Помимо основного рейтинга в течение года публикуют дополнительные. Например, объявляют лучшую женщину-шефа, лучшие рестораны Азии и Латинской Америки.