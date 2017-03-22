Выставка «Остановка «ДК ЗИП» представляет новую работу краснодарских художников

Группу художников, называющих себя группировкой ЗИП, составляют четверо участников. Персональная выставка в Московском музее современного искусства дает повод назвать по имени каждого стоящего за популярной уже аббревиатурой: Эльдар Ганеев, Евгений Римкович, Василий и Степан Субботины. ЗИП же, многие знают, расшифровывается просто: Завод измерительных приборов, на территории которого нашли место обитания краснодарские художники. Объединились они в группировку восемь лет назад и очень быстро завоевали сердца московской публики своей веселой энергичностью. И от этого завидного качества не отказываются, смешат.

Каждый раздел выставки (тут все как всегда в здании в Ермолаевском переулке: на четырех этажах разворачивается четыре сюжета) объясняет один из участников ЗИПа, и в первом же тексте ясно сформулировано их кредо: «Мы считаем, что творчество – это главный политический жест, который мы можем сегодня использовать. Творчество, не подчиненное рыночным законам, служит освобождению и становится основой политического влияния, прямая политическая борьба сейчас почти невозможна, а творческий процесс может открыть внутренние ресурсы для изменений, личных и общественных. Творчество должно быть доступно всем!»

Такое «общедоступное творчество», опирающееся не на мастерство и умения, а на выдумку и отвагу, зипы демонстрируют у себя в Краснодаре, в Москве, где их с удовольствием выставляет галерея XL, и в тех городах нашей страны, где есть для этого условия и площадки, и на зарубежных гастролях. Хотя нынешняя выставка и представляет собой, как считают сами художники, единую инсталляцию, состоит она из работ разных лет и является, в сущности, ретроспективой. Не скучной, местами даже очень смешной. Особенно в тех случаях, когда работы предполагают участие зрителей. «Будку одинокого пикетирования» сделали уморительной и остроумной не только авторы, но и краснодарские прохожие, живо реагирующие на самоходный сарайчик, выставляющий таблички с умеренно политическими призывами. За что он, сарайчик, и был арестован.

Среди заполнивших этажи музея сочинений ЗИПа есть по-разному энергичные, более и менее удачные. Уморительна шахматная доска с нелепыми фигурами и записью партий между казаками, грибами и комарами. Запредельно абсурдна доска почета с невозможным набором персонажей от Димы Билана до Сальвадора Дали. Довольно забавна серия рисованных проектов островов в стиле ранней графики Павла Пепперштейна, только совсем простая, не изощренная. Симпатичны рисунки-комиксы про жизнь дельфинов, героев нескольких зиповских работ.

Сергей Портер / Ведомости 1/9 Сергей Портер / Ведомости 2/9 Сергей Портер / Ведомости 3/9 Сергей Портер / Ведомости 4/9 Сергей Портер / Ведомости 5/9 Сергей Портер / Ведомости 6/9 Сергей Портер / Ведомости 7/9 Сергей Портер / Ведомости 8/9 Сергей Портер / Ведомости 9/9

Но главное, как кажется, что постарались сделать авторы, – это создать атмосферу для свободного существования зрителя в пространстве выставки. Чтобы они могли чем-то заняться, выпить, например, в баре «БАРселона». Но уж так получилось, что выставка все равно осталась ретроспективой, представлением проектов разных лет, где не хватает вещей сильных, сложных. Таких, как участвующая сейчас в Триеннале современного искусства в «Гараже» серия инсталляций, коротко изображающих художественные школы: «Коллективных действий и дискуссий», например, или объединяющую еду и идею «Школу поп-концептуализма».

Но такова проблема популярных коллективов, любимцев галеристов и публики, – не успевать отвечать на все предложения. Любовь же к ЗИПу объясняется не только их безусловной талантливостью и веселой энергией, но и воспоминанием их поклонников о веселом прошлом людей московского современного искусства, свободе полуподпольного существования, независимости от карьеры, гонораров и газетных публикаций.

До 1 мая