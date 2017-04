От $75 000 до $4,3 млн: украшения Tiffany & Co., посвященные красоте природы

Обладательница «Оскара» Эмма Стоун в серьгах из коллекции The Art of the Wild

Линия The Art of the Wild стала последней для Франчески Амфитеатрофф

Tiffany & Co. представила коллекцию украшений высокого ювелирного искусства Blue Book 2017. Линия The Art of the Wild («Искусство стихии») вдохновлена красотой дикой природы и включает шесть сетов, каждый их которых обыгрывает различные природные явления, феномены растительного и животного миров. Все украшения «Искусство стихии» (как и все коллекции Blue Book) созданы в единственном экземпляре. Как правило, все украшения подобного уровня приобретаются постоянными клиентами марки в рамках специального клиентского мероприятия в Нью-Йорке и не поступают в продажу в других странах. Стоимость украшений Blue Book компания не раскрывает. Ориентировочная цена на изделия «Искусства стихии» составляет от $75 000 до $4,3 млн, пишет Los Angeles Times.

Шесть чудес света Коллекция поделена на шесть тем, в каждой из них переосмысливаются различные природные явления: Whispers of the Rain Forest («Шепот дождевого леса»), Miracle Berry («Волшебная ягода»), The Falls («Водопады»), Leaves of the Sun («Листья солнца»), Feathered Cloak («Плащ из перьев»), Yesterday, Today and Tomorrow («Вчера, сегодня и завтра»).

История создания украшений Blue Book разнится: иногда сами камни предполагают определенный дизайн, в других случаях геммологи компании ищут камни исходя из эскизов, придуманных дизайнерами. В этом году мастера работали с цветными и необычными камнями. Например, серьги «Шепот дождевого леса» выполнены из бесцветных и желтых бриллиантов, цвет которых варьируется от Fancy Yellow до Fancy Vivid, благодаря чему возникает «эффект омбре». Также камни, дающие эффект перелива цвета, использованы в сете «Вчера, сегодня и завтра». Он вдохновлен цветком под названием брунфельсия, меняющим свой цвет в течение трех дней, за что был прозван «вчера, сегодня и завтра». Чтобы передать переход цвета в украшениях, использованы розовые сапфиры и бриллианты. Редкие цветные камни стали основой коктейльных колец «Волшебная ягода» и «Плащ из перьев»: в их центре - рубеллит огранки кабошон весом в 20 карат и 13-каратный овальный эльбаит.

Одно из самых ярких украшений коллекций - колье «Шепот дождевого леса», публике оно знакомо благодаря актрисе Джессике Бил, выбравшей его для церемонии вручения «Оскара». Колье, напоминающее традиционные африканские украшения, выполнено из бриллиантов багетной и круглой огранки, которые соединяют «воротник» из более 350 выполненных вручную золотых «листьев». Еще два украшения «Искусства стихий» выбрала обладательница «Оскара» за лучшую главную женскую роль актриса Эмма Стоун - серьги «Шепот дождевого леса» и кольцо «Вчера, сегодня, завтра».

Al Powers / Invision / AP Актриса Джессика Бил на церемонии вручения «Оскара» в колье «Шепот дождевого леса» из коллекции «Искусство стихии» 1/7 Jordan Strauss / Invision / AP Эмма Стоун в серьгах «Шепот дождевого леса» и кольце «Вчера, сегодня, завтра» 2/7 Tiffany & Co. Колье, серьги, брошь и браслет «Шепот дождевого леса» 3/7 Tiffany & Co. Украшения «Вчера, сегодня, завтра» 4/7 Tiffany & Co. Отсутствие четкого строя и симметрии украшений сета «Водопады» – аллюзия на текучесть воды 5/7 Tiffany & Co. Усыпанные камнями «перья» украшений линии «Плащ из перьев» имитируют порхание и движение живых птиц 6/7 Tiffany & Co. В украшениях линии «Волшебная ягода» сочетаются различные по цвету и по форме камни 7/7

Коллекция «Искусство стихии» стала последней работой Франчески Амфитеатрофф в должности креативного директора Tiffany & Co. В феврале 2017 г. она покинула компанию после почти четырех лет работы. Для Tiffany она создала три коллекции Blue Book: The Art of the Sea («Искусство моря») в 2015 г. и The Art of Transformation («Искусство преображения») в 2016 г. Сейчас креативным директором марки стал Рид Кракофф, ранее работавший креативным директором марки Coach.