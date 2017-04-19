Фильм «Жена смотрителя зоопарка» рассказал о холокосте языком мелодрамы со зверушками
- Денис Корсаков
- / Для Ведомостей
Антонина Жабинская (Джессика Честейн), жена смотрителя варшавского зоопарка, – практически ангел: белокурая, нежная, она каждое утро отправляется на велосипедную прогулку по дивному саду, где ее приветствуют и люди, и звери (тут невольно вспоминается песня Анри Волохонского «Город золотой»). Антонина способна реанимировать новорожденного слоненка, не обращая внимания на то, что рядом топчутся крайне возбужденные и в теории опасные родители малыша. Она, как святая, умеет говорить со зверями. Ну или почти умеет. Но действие разворачивается летом 1939 г., идиллия вот-вот закончится: нагрянувшие в Польшу нацисты первым делом пристрелят именно слонов. После того как разбомбят половину зоопарка.
Со временем они застрелят еще много зверей. Самые интересные экземпляры увезет в Германию начальник мюнхенского зоопарка Лутц Хек (Даниэль Брюль), но он же лично и расправится с животными второго сорта, не имеющими, с его точки зрения, никакой ценности. Разумеется, все это разворачивается на фоне создания варшавского гетто. А Антонина и ее муж Ян (Йохан Хелденберг) начнут прятать в подвале сначала своих еврейских знакомых, а потом и просто еврейских детей, которые перед лицом фашистов так же беззащитны, как кролики или трехмесячные тигрята. (На стенах подвала дети со временем начнут рисовать человечков с головами зверей – естественно, ассоциируя с ними себя.)
Это реальная история. В 1968 г. в Израиле Яну и Антонине за спасение сотен евреев будет присвоено звание «Праведник народов мира» – как, например, и Оскару Шиндлеру, и сомневаться в их отчаянном героизме не придет в голову никому. Но вышедший почти четверть века назад фильм про Шиндлера помним мы все, а «Жену смотрителя зоопарка», скорее всего, забудут через считанные месяцы даже те, кто на ней расплачется (расплачутся, вероятно, многие – трогательных сцен и пронзительных взглядов там хватает).
«Пианист» Романа Полански, тоже фильм про фашистов в Польше, местами смотрится как жесточайший хоррор, потому что Полански сам был свидетелем вторжения нацистов, сам был в гетто (правда, краковском, а не варшавском) и сам, как и герой «Пианиста», чудом выжил; при этом мемуары Владислава Шпильмана, на которых основана картина, содержат описания еще более жутких зверств. «Список Шиндлера» снят евреем Стивеном Спилбергом, всерьез думавшим о холокосте и много лет считавшим себя недостаточно зрелым, чтобы браться за эту тему (проект в какой-то момент почти ушел к Мартину Скорсезе, но он передал его обратно Спилбергу, потому что считал, что «Список» сможет снять только еврей).
Критик Стивен Холден из The New York Times обозвал «Жену смотрителя зоопарка» «Списком Шиндлера» со зверюшками» и «диснеевской версией холокоста». Это, пожалуй, перебор – но следующим фильмом Каро и правда будет «Мулан», ремейк диснеевского мультфильма, только с живыми актерами.
«Жену смотрителя зоопарка» сняла новозеландка Ники Каро, и в ее картине более чем достаточно сентиментальности. Возможно, Каро хотела сыграть на контрасте: вот чудесная хрупкая героиня, ухаживающая за бегемотами и обезьянками, – а вот нацисты. Но почему-то с первых сцен, как только за кадром начинает литься меланхоличная музыка Гарри Грегсона-Уильямса, становится ясно: мелодрама победит все. И действительно, Каро больше волнуют отношения Антонины с мужем, сыном, подругами и персонажем Даниэля Брюля (который пять лет смотрит на нее влюбленным взглядом, но домогается с большой деликатностью), чем реальные зверства, творившиеся в Польше. Или даже реальный подвиг тех, кто им противостоял.
Там есть сцена, где Честейн разговаривает с девочкой, только что изнасилованной двумя солдатами. И Честейн в этот момент держит на руках кролика. И освещение такое, что запоминаешь ты в первую очередь не девочку и не рассказ Антонины о том, как она в детстве во время Гражданской войны в России потеряла отца и сама долго скрывалась («С тех пор я больше люблю животных, чем людей»), а прозрачные розовые ушки зверька.
Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»