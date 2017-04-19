Галерея Artstory открыла оптимистическую выставку Марии Кулагиной

Мария Кулагина пишет картины и делает деревянные рельефы, которые становятся продолжением картины и выходом ее героев в пространство, на свободу. Краска у нее словно перерождается в другой материал, стараясь вырваться из своей природной ограниченности. Круг тем у художницы узок. Она говорит о вечном и личном, а ее выставка «В одной лодке» в галерее Artstory – рассказ о невостребованности художника, о том, что его естественная потребность работать – это ноша, наказание за радость созидания.

В картине «Крест», написанной на обороте холста, крестообразное крепление наложено на распластанную фигуру; в рельефе «Художник и ангел (Благовещение)» адресат благой вести в испуге закрыл лицо руками; картины дружеского застолья художников напоминают трапезу апостолов в отсутствие Христа. Но никакого уныния выставка не нагнетает.

Талант у Кулагиной сильный, рельефы сделаны виртуозно и энергично, они не банальны и не банально красивы. А горечь содержания и его некоторая претенциозность нивелируется иронией. К тому же работы есть не только о муках, но и о радости творчества. Персонажи «Созидания» вдохновенно стучат молотками и таскают доски, поскольку «красота – не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра».

Кулагина относится к художникам, попавшим в трудное положение. Их не отнесешь ни к традиционалистам, ни к авторам современным, которые пользуются новыми способами выражения для произведений на актуальные темы. Такие художники для выставок современного искусства недостаточно радикальны, а для музеев традиционных излишне изобретательны.

Е. Разумный / Ведомости 1/7 Е. Разумный / Ведомости 2/7 Е. Разумный / Ведомости 3/7 Е. Разумный / Ведомости 4/7 Е. Разумный / Ведомости 5/7 Е. Разумный / Ведомости 6/7 Е. Разумный / Ведомости 7/7

Однажды персональная выставка Кулагиной проходила в Московском музее современного искусства, а могла бы и в залах Новой Третьяковки, где отчетливо проявилась бы ее связь с советскими художниками 70-х – 90-х: скульптором Аделаидой Пологовой и живописцем Натальей Нестеровой, например. Хотя первая не писала картин, а вторая не работала с деревом.

Но и выставки корифеев позднего, не идеологического советского искусства не слишком популярны у публики. Это несправедливо, но не фатально. Нет тупиковых направлений, в которых работают очень талантливые люди. И если пока нетрадиционное советское искусство интересно в основном частным галереям, то это не навсегда.

До 1 июня