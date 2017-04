Chopard создаст часы специально для России

Chopard создаст специальную модель часов для российского рынка. Часы L.U.C Time Traveler One Moscow - вариация модели L.U.C Time Traveler One, первых часов в коллекции L.U.C с индикацией времени в 24 часовых поясах. Главная отличительная черта L.U.C Time Traveler One Moscow - надпись «Москва», выполненная кириллицей и выделенная красным цветом: на всех остальных вариациях Time Traveler One названия всех городов нанесены латиницей и выполнены одним цветом. Time Traveler One Moscow выпущены в 42-миллиметровом корпусе из стали на ремешке из крокодиловой кожи, они будут выпущены ограниченным тиражом в 15 экземпляров и доступны в московских бутиках марки. Стоимость модели - 780 100 руб.

L.U.C Time Traveler One Moscow, как и все модели линии Time Traveler One, работают на новом автоматическом механизме 01.05-L, полностью разработанном, произведенном и декорированном в мастерских мануфактуры Chopard во Флерье и официально сертифицированном COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) в качестве хронометра. Механизм отвечает за работу центральных часовой, минутной и секундной стрелок, указателя времени 24 часовых поясов с индикатором времени суток, а также стрелочного индикатора даты. Запас хода - 60 часов.

Chopard Эскиз часов Time Traveler One 1/6 Chopard L.U.C Time Traveler One Moscow, созданные специально для российского рынка 2/6 Chopard С оборотной стороны циферблат украшен узором «Женевские волны» 3/6 Chopard Детали механизма 01.05-L 4/6 Chopard Механизм полностью разработан, произведен и декорирован в мастерских мануфактуры Chopard во Флерье 5/6 Chopard Один из моментов процесса создания часов - установка диска с часовыми отметками 6/6

«Московская» модель будет впервые представлена в рамках 15-го ежегодного ралли классических автомобилей L.U.C Chopard, которое пройдет в Москве 4 июня 2017 г. Традиционно к участию в ралли допускаются ретро-автомобили, выпущенные не позднее 31 декабря 1976 г., но в этом году из-за юбилея мероприятия организаторы добавят новую категорию участников – суперкары.