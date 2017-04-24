Люкс

Chopard создаст часы специально для России

Модель L.U.C Time Traveler One Moscow будет выпущена тиражом в 15 экземпляров
L.U.C Time Traveler One Moscow созданы специально для российского рынка
L.U.C Time Traveler One Moscow созданы специально для российского рынка
Chopard

Chopard создаст специальную модель часов для российского рынка. Часы L.U.C Time Traveler One Moscow - вариация модели L.U.C Time Traveler One, первых часов в коллекции L.U.C с индикацией времени в 24 часовых поясах. Главная отличительная черта L.U.C Time Traveler One Moscow - надпись «Москва», выполненная кириллицей и выделенная красным цветом: на всех остальных вариациях Time Traveler One названия всех городов нанесены латиницей и выполнены одним цветом. Time Traveler One Moscow выпущены в 42-миллиметровом корпусе из стали на ремешке из крокодиловой кожи, они будут выпущены ограниченным тиражом в 15 экземпляров и доступны в московских бутиках марки. Стоимость модели - 780 100 руб.

L.U.C Time Traveler One Moscow, как и все модели линии Time Traveler One, работают на новом автоматическом механизме 01.05-L, полностью разработанном, произведенном и декорированном в мастерских мануфактуры Chopard во Флерье и официально сертифицированном COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) в качестве хронометра. Механизм отвечает за работу центральных часовой, минутной и секундной стрелок, указателя времени 24 часовых поясов с индикатором времени суток, а также стрелочного индикатора даты. Запас хода - 60 часов.

Preloader gallery
Эскиз часов Time Traveler One
Chopard
Эскиз часов Time Traveler One
1/6
L.U.C Time Traveler One Moscow, созданные специально для российского рынка
Chopard
L.U.C Time Traveler One Moscow, созданные специально для российского рынка
2/6
С оборотной стороны циферблат украшен узором «Женевские волны»
Chopard
С оборотной стороны циферблат украшен узором «Женевские волны»
3/6
Детали механизма 01.05-L
Chopard
Детали механизма 01.05-L
4/6
Механизм полностью разработан, произведен и декорирован в мастерских мануфактуры Chopard во Флерье
Chopard
Механизм полностью разработан, произведен и декорирован в мастерских мануфактуры Chopard во Флерье
5/6
Один из моментов процесса создания часов - установка диска с часовыми отметками
Chopard
Один из моментов процесса создания часов - установка диска с часовыми отметками
6/6

«Московская» модель будет впервые представлена в рамках 15-го ежегодного ралли классических автомобилей L.U.C Chopard, которое пройдет в Москве 4 июня 2017 г. Традиционно к участию в ралли допускаются ретро-автомобили, выпущенные не позднее 31 декабря 1976 г., но в этом году из-за юбилея мероприятия организаторы добавят новую категорию участников – суперкары.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике