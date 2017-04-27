Культура
Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Танец с открытиями

С фестиваля Dance Open выходили меж кресел, по ногам

Невинный израильский спектакль возмутил опытную петербургскую публику
Virus не новый спектакль, но продолжает поражать
Virus не новый спектакль, но продолжает поражать
Стас Левшин

Возникший в начале 2000-х гг. фестиваль за годы своего существования прошел много трансформаций. Начинавшийся как мастер-классы для юных танцовщиков с прилагавшимся концертом петербургских балетных солистов Dance Open с годами стал собирать невероятные по плотности международных звезд гала-концерты. В этом году впервые Dance Open превратился в настоящий театральный балетный фестиваль, сохранив особенность – толерантность, открытость всему, что способствует развитию жанра.

Мало кто в наши дни способен в течение недели показать на одной сцене Нидерландский театр танца, израильскую труппу «Батшева» и сборную Большого театра. Для посвященных любая из этих компаний – гарантия счастливого ажиотажа. Но Dance Open на этот раз рискнул соединить мировых грандов с главными отечественными ньюсмейкерами – Пермским и Екатеринбургским балетами, причем показал новорожденные постановки – «Золушку» Алексея Мирошниченко и «Снежную королеву» Вячеслава Самодурова. Современные сказки у родителей вызвали энтузиазм не меньший, чем у детей, – многоактные спектакли, рассказанные языком виртуозного пуантового танца и сегодняшних театральных технологий, в дефиците во всем мире.

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Стас Левшин
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Стас Левшин
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Не побоялся фестиваль привезти и балет польского Театра Вельки, без ажиотажа, но интересно работающий в Варшаве и впервые представивший в России популярного в Европе хореографа Кшиштофа Пастора и его спектакль по мотивам шекспировской «Бури».

С тех пор как несколько лет назад NDT-I, основная труппа Нидерландского театра танца, получила крещение на сцене Мариинского театра, Петербург смирился с босоногостью и отсутствием классических линий в их спектаклях. Голландцы, как это умеют только они, превратили программу, дважды повторенную на Dance Open, в настоящий психологический триллер, в котором исповедальный Silent Screen Леон-Лайтфута сменялся ледяным душем Thin Skin Марко Гёкке и вновь заставлял вжиматься в кресло на Shoot the Moon Леон-Лайтфута. Гёкке увлекают формальные поиски пластического языка, эквивалентного музыке Патти Смит. В спектаклях Леон-Лайтфута лапидарность Филиппа Гласса и пластического языка противостоит изощренной тонкости эмоциональных нюансов, драматизму, виртуозной режиссуре и эстетским видеопроекциям. Но во всех спектаклях труппа не работает, а отдает себя хореографии без остатка, и зрители от этого, казалось, забывали дышать.

Гораздо драматичнее вышло выступление других лидеров мирового современного танца – израильской труппы «Батшева». В Петербург она привезла спектакль своего лидера Охада Нахарина (Наарина) Virus, поставленный еще в 2001 г. по пьесе Петера Хандке «Оскорбление публики». С тех пор этот балет с успехом объехал полмира, вошел в репертуар других компаний, был награжден New York Dance and Performance (Bessie) Award и давно перестал кого-то оскорблять. В нем драматург и вместе с ним хореограф разделываются со всеми отношениями между автором и зрителями. Нахарин выстроил на сцене стену, на которой танцовщики что-то пишут и рисуют, над ней поместил оратора в костюме (благодаря этому текст Хандтке, 20 лет назад переведенный Виктором Топоровым, впервые прозвучал по-русски), а внизу расположил танцовщиков в вызывающих костюмах – белых комбинезонах и черных гамашах-галифе, словно лишающих ног. Нахарин с его уникальным ритмическим чувством выстроил сложнейшие композиции для полутора десятков артистов, где танцы орды сменяются соло или небольшими ансамблями, под обращение к зрителям – «сифилитикам, дурилкам картонным, фашистам, антифашистам».

Благодаря акустике Александринского театра слова звонко разнеслись до галерки, почти полный свет в зрительном зале позволил рассмотреть волнение публики в вечерних платьях, дополненное истерическими хлопками одного из зрителей, посреди спектакля отправившегося меж кресел по ногам, как он громко сообщил, в Мариинский театр. Молодежная труппа «Батшева», которая не дает пропасть драйву спектакля-ветерана, танцевала с мощью и неистовством библейских пророков. Но петербуржцы хотя и воспринимают современное искусство с опаской, умеют ценить профессионализм и ответственность. Virus они проводили стоячей овацией. Теперь, вероятно, «Батшева» может рассчитывать на такое же признание, как Нидерландский театр танца.

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