Культура

Ушел из жизни выдающийся культуролог и социальный мыслитель Даниил Дондурей

Он не уставал говорить, что мы недооцениваем значение культуры как концепции человека
Даниил Дондурей не уставал повторять, что мы недооцениваем значение культуры как концепции человека
Даниил Дондурей не уставал повторять, что мы недооцениваем значение культуры как концепции человека
Кирилл Каллиников / РИА-Новости

Искусство кино осиротело – уже написали коллеги, конечно, не беря в кавычки название журнала, который был для Даниила Дондурея одним из главных смыслов. Потому что речь не только о журнале и даже не только о кино. После слова «смысл» обычно ставится дополнение – смысл чего. Но для Даниила Дондурея это была самостоятельная категория. Он доискивался смыслов во всем и не случайно в параллель «силовикам» придумал неологизм «смысловики» для обозначения тех, кто определяет явные и скрытые правила, по которым живет российское общество.

Он не уставал повторять, что мы недооцениваем значение культуры как концепции человека. Что невидимое, как радиация, разрушение общественной морали проходит мимо радаров психологов и социологов. Что ответы на главные вопросы русской жизни надо искать в национальной культурной матрице.

Биография

Даниил Борисович Дондурей родился 19 мая 1947 г. в Ульяновске. В 1971 г. окончил факультет теории и истории искусства Академии художеств в Ленинграде, в 1975-м – аспирантуру Института социологии АН СССР. Кандидат философских наук. В 1975–1981 гг. работал в Институте истории искусств, в 1981–1986 гг. – в НИИ культуры РСФСР, в 1986–1993 гг. – в Институте киноискусства. С 1993 г. главный редактор журнала «Искусство кино». Входил в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте, где возглавлял комиссию по культурным правам. С 1979 г. состоял в Союзе художников СССР, с 1982 г. – в Союзе театральных деятелей РСФСР, с 1988 г. – в Союзе кинематографистов СССР. В 2016 г. Даниил Дондурей стал лауреатом Национальной кинематографической премии «Ника» «За вклад в кинематографические науки, критику и образование».

Его великое убеждение в том, что именно через понимание культуры можно приблизиться к сути происходящего (а значит, получить шанс изменить ситуацию к лучшему), не давало отчаиваться и опускать руки. Даже когда казалось, что интеллектуальная работа стремительно утрачивает всякий смысл. Когда профессиональные и личные разговоры о том, зачем и для кого мы пишем, упирались в тупик. Он-то руки опускать не умел.

Он четверть века вел «Искусство кино», при любых обстоятельствах выдерживая ежемесячную периодичность и неизменное качество. Он ходил на бесчисленные теле- и радиоэфиры, терпеливо и последовательно объясняя не всегда видимые, но фундаментальные связи культуры и общественной жизни. Он пытался объяснять то же самое в кабинетах и коридорах власти. Безупречно логично, деликатно и твердо.

Он страшно, нечеловечески от всего этого уставал. Но продолжал. Не потому даже, что больше, кажется, было некому. А просто это было его органическим свойством – таким же, как чуткость, ум, смелость, доброта, умение слушать, вести диалог и радоваться чужой точной мысли едва ли не больше, чем собственной. «Он обеспечивал нам всем алиби, – справедливо написала журналистка Татьяна Малкина. – Пока он старался улучшить этот мир, здесь и сейчас, вообще никогда не прекращая, ты мог заниматься своими маленькими несущественными делами». И потому сегодня к чувству огромной потери примешивается чувство вины. Он столько всего делал за меня, вместо меня. И это был совершенно практический труд. Он строил мир, в котором всем, кто думает, пишет, читает (об искусстве и не только), находились и место, и смысл.

Расхожая фраза о том, что с уходом человека мысли и слова разговор с ним не прекращается, в случае Даниила Дондурея обязывает не только к интеллектуальной, но и к этической позиции. Которая состоит прежде всего в том, чтобы не терять веры в осмысленность. Вопреки любому абсурду, громоздящемуся вокруг.

Это долг памяти, уважения и любви к человеку, который, если воспользоваться формулировкой философа Алена Бадью, умел «быть в избытке к своему собственному бытию». Бадью назвал это просто и емко – бессмертием.

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