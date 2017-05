Золотые часы Rolex проданы за рекордные $5 млн

В Женеве завершился часовой аукцион The Geneva Watch Auction: FIVE. Лидером торгов стали часы Rolex Bao Dai 1952 г., ранее принадлежавшие последнему императору Вьетнама. За них выручили 5 066 000 швейцарских франков (чуть больше $5 млн по текущему курсу) при эстимейте в $1,5 млн. В течение восьми минут за часы боролись десять участников торгов в зале и три по телефону, уточняют представители аукционного дома Phillips, организатора торгов. Всего в ходе двухдневного аукциона удалось собрать свыше 32 млн франков.

Часы Bao Dai - одна из трех известных на данный момент моделей Rolex с черным циферблатом и бриллиантовыми метками. Причем из трех моделей это единственный экземпляр с бриллиантами на четных часовых метках. Кроме того, это самая сложная модель Rolex в корпусе Oyster, показывающая день, дату, месяц и фазу Луны. Ранее часы принадлежали последнему императору Вьетнама Бао-дай-де. Когда он захотел приобрести часы Rolex, то спросил в бутике самую дорогую модель, рассказывал вице-президент часового департамента Phillips Александр Готби. Но ни одна из предложенных моделей ему не понравилась. Тогда подходящие часы были изготовлены по специальному заказу. Когда часы впервые были выставлены на аукционе в 2002 г., их также продали за максимальную на тот момент сумму, когда-либо предложенную за наручные часы Rolex на аукционе.

Также в ходе торгов были проданы еще несколько редких моделей часов. Например, Rolex Oyster Cosmograph Daytona Paul Newman - одна из трех известных моделей Daytona Paul Newman в корпусе из желтого золота c винтовыми кнопками управления хронографом - были проданы за 3,7 млн франков при эстимейте в 800 000-1,6 млн. Самыми дорогими часами на The Geneva Watch Auction: FIVE марки Patek Philippe стала модель Ref. 2499, 1960 г. Редкая модель наручных часов в корпусе из желтого золота с функциями вечного календаря, индикатора фазы Луны и хронографа, украшенная гравировкой Tiffany & Co., была продана за 1,5 млн франков.

Rolex Часы, проданные на аукционе The Geneva Watch Auction: FIVE за максимальные суммы. Часы последнего императора Вьетнама - Rolex Bao Dai 1/6 Rolex Rolex Oyster Cosmograph Daytona Paul Newman, известные как «Легенда», считаются самым ценным вариантом золотого хронографа Rolex Daytona 2/6 Rolex Rolex Ref. 6062 из нержавеющей стали, 1953 г. проданы за 1,9 франков 3/6 Patek Philippe Золотые Patek Philippe Ref. 2523_1 с двумя коронками и индикацией времени 24 часовых поясов проданы за 1,45 млн франков 4/6 Rolex Rolex Cosmograph Daytona John Player Special Paul Newman, 1969 г., могут быть единственным наручным хронографом Rolex в желтом золоте, проданным Tiffany & Co., считают в Phillips. Особое название часов появилось в 1972 г., когда табачная компания John Player & Sons выступала спонсором команды Формулы-1 «Лотус» и наносила свой логотип на автомобили, дизайн которых напоминал дизайн часов. На торгах за них выручили 730 000 франков 5/6 Patek Philippe Patek Philippe Ref. 2499, проданные за 1,5 млн франков 6/6

Самыми дорогими наручными часами, проданными на аукционе, остаются стальные часы Patek Philippe Ref. 1518 - первая в мире серийная модель с вечным календарем и хронографом. Они были проданы в мае 2016 г. за 11 млн швейцарских франков на аукционе The Geneva Watch Auction: FOUR.