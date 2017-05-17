Театр АХЕ открыл сцену под названием «Порох» и показал спектакль про нефть

У живых классиков петербургского андеграунда не было собственной площадки с 2009 года. Теперь есть

Театр двух художников-перформеров Максима Исаева и Павла Семченко генетически восходит к опытам легенды ленинградского андеграунда Бориса Понизовского (1930–1995) и таким образом продолжает историю местного театрального подполья. Слава и известность пришли к АХЕ после успехов на международных фестивалях, в частности на эдинбургском «Фриндже». В XXI в. он прочно оккупирует номинации «Новация» и «Эксперимент» главной российской театральной премии «Золотая маска», неоднократно побеждает. Жанровый диапазон АХЕ очень велик, но в основе все же театр-перформанс, театр объектов, в котором играть могут самые неожиданные предметы и субстанции.

В конце нулевых АХЕ на несколько лет обрел собственную сцену в клубе «Антресоль» (в 1990-е это помещение было известно как модный музыкальный клуб «ТамТам»), принадлежащем Театру на Васильевском. Площадка развивалась успешно, и театр-хозяин, очевидно, забеспокоился, не будет ли она отчуждена в пользу посторонней ему культурной институции. Как раз случилась трагедия в пермской «Хромой лошади», и директор Театра на Васильевском Владимир Словохотов расторг контракт безвозмездной аренды с АХЕ под предлогом пожарной угрозы.

С 2009 г. АХЕ оказался бездомным, играл на улице и в парке, на малой сцене БДТ (по приглашению Андрея Могучего) и в музее «Эрарта». Теперь наконец появилась надежда на перемену участи. Директор Музея стрит-арта, действующего на территории Завода слоистых пластиков, Андрей Зайцев позвал АХЕ создать постоянную театральную площадку в одном из неработающих заводских помещений. Новую сцену назвали «Порох» в честь соседнего района петербургской окраины – Пороховых.

Открывший «Порох» спектакль-перформанс «Демократия» оказался ироничной репликой в адрес политической повестки дня. Главным художественным материалом стала нефть, по мнению АХЕ – кровь и лимфа современной политики. В нефти вымачивал свою бороду Семченко, ласково мурлыкая фрагменты из прозы Владимира Сорокина. Нефтью вымазали изготовленные из хлебного мякиша формы, с помощью которых – под полифонический аккомпанемент речей современных политических лидеров – оттиск слова «Демократия» возник на 10 фанерных квадратах, висевших на стене. Предварительно искупавшиеся в нефти «черные люди» Исаев и Ник Хамов предлагали зрителям купить эти квадраты по сходной цене, и восемь человек соблазнились.

А к постоянной работе «Порох» приступит уже в следующем театральном сезоне.

Санкт-Петербург