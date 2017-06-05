На 56-м году жизни не стало хореографа Сергея Вихарева

Так, как Сергей Вихарев, техникой классического танца среди мужчин в труппе Кировского театра не владел никто Алексей Даничев / РИА Новости

Балет – искусство долгожителей, и с этой внезапной потерей уходит не прошлое, а прекрасная часть настоящего и даже будущего этого искусства. Так, как Сергей Вихарев, техникой классического танца среди мужчин в труппе Кировского театра не владел никто. Но премьером Вихарев так и не стал. Он стал первым в России человеком, кто заинтересовался хранящимися в Гарварде записями балетов Петипа. Он изучил систему нотации, использовавшуюся сто лет назад, чтобы прочитать их, а потом подвиг Мариинский театр поставить по ним «Спящую красавицу», «Баядерку», «Пробуждение Флоры». В Новосибирске Вихарев также восстановил «Коппелию», которая позже вошла в репертуар Большого театра. Каждая постановка сопровождалась битвами. Благодаря им явился совсем не тот образ русского академического балета, который ковали десятилетиями: он оказался воплощением смелой избыточной красоты, виртуозности и безумств фантазии.

В «Ла Скала» он восстановил грандиозную «Раймонду». И, оставаясь на скромной должности репетитора Мариинского театра, продолжал изучать архивы и разрабатывать собственный подход к воскрешению старинного балета. В Екатеринбурге идет его блестящая «Тщетная предосторожность» – спектакль, соединяющий архивные находки с достижениями сегодняшнего дня. В ноябре к «Тщетной предосторожности» должна была присоединиться еще более могучая «Пахита», над которой хореограф работал много лет. Следующий сезон вообще должен был стать сезоном Вихарева: Большой объявил возобновление «Коппелии» и ее мировую трансляцию, а в честь 200-летия Петипа он должен был быть одним из постановщиков праздничного гала.

Проблема не в том, что рухнули конкретные планы: профессиональная культура, вкус и опыт Вихарева были безоговорочны даже для тех, кто не принимал его взглядов. Петипа лишился своего уполномоченного в современности.