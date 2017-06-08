Культура
Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Как слава нашла архитектора

Музей современного искусства «Гараж» открыл летнюю серию выставок

Центральная представляет архитектора Дэвида Аджайе

Дэвида Аджайе «Гараж» представляет как всемирно известного архитектора, находящегося на пике своей карьеры. Действительно, к 50 годам он достиг и влияния, и наград, и главное – строит по всему миру здания большого общественного значения. Последняя, самая значительная, его работа – Национальный музей афроамериканской истории и культуры при Смитсоновском институте в Вашингтоне, его открытие стало мировым культурным событием, впрочем, как и Нобелевский центр мира, открытый в Осло в здании железнодорожного вокзала. Естественно, без внешней его перестройки.

Кроме того что Аджайе – архитектурная звезда, он еще и счастливчик: ему удалось не только выиграть в России конкурс, но и построить без потерь для проекта крупное здание – комплекс Московской школы управления «Сколково». Его макет – самый крупный и видный из двадцати представленных на выставке. Которую можно считать иллюстрированным рассказом о прямом пути архитектора к славе.

Вообще, сделать архитектурную выставку зрелищной и понятной для непрофессионала – задача не из легких, но здесь она с успехом решена. Причем без плохо считываемых публикой чертежей, зато с наглядными крупными и красивыми проектами, на которые приятно смотреть и которые интересно рассматривать. Они настолько привлекают внимание и заинтересовывают, что просто хочется перейти к пояснениям, позволяющим разобраться в особенностях здания, логике его построения и декора.

Например, увидеть, как в «Сколково» «сочетаются национальные традиции и широта кругозора» – горизонтальные небоскребы Эль Лисицкого, супрематизм Малевича и скульптура народа йоруба. «Конечная форма происходит из африканского наследия, пропущенного сквозь конструктивистскую программу», – поясняет архитектор, хотя вряд ли даже знаток русского искусства разберется в такой смеси культурных отсылок, а африканец, смею предположить, не опознает что-то родное.

Были и будут

Стоит вспомнить, что Музей современного искусства «Гараж» находится в замечательном произведении современной архитектуры, спроектированном выдающимся архитектором современности Ремом Колхасом. По словам директора «Гаража» Антона Белова, архитектурные выставки проводились и обязательно будут проводиться в музее.

Африканская тема обязательна почти для всех публичных зданий Аджайе: он ганец, выросший и состоявшийся как архитектор в Лондоне, поэтому смешивать культуры для него дело естественное, а «африканский акцент» еще и фирменный выигрышный прием. «Это здание будет гимном для всех нас» называется демонстрируемый на выставке фильм о Национальном музее афроамериканской истории и культуры, построенном по проекту британско-ганского архитектора во время президентства Барака Обамы.

Аджайе – последовательный модернист, и больших пластических и идеологических открытий в его работах нет. Средовой подход, экологичность, открытость вовне общественных зданий – все это обычно и обязательно для современной архитектуры. Он даже начинал традиционно для архитекторов, чей творческий путь привел к успеху, – с домов и студий для богемы. «Грязный дом», принесший ему популярность, был перестроен из склада в неблагополучном тогда лондонском районе Шордич, являлся жильем и мастерской и был максимально изолирован от внешнего мира. Даже наружные стены его покрывало вещество, делавшее невозможным что-то на них написать. Дом Аджайе сделал район популярным и поднял там цену на аренду. О всяческой ценности и полезности хорошей архитектуры на выставке рассказано не раз. Например, что здание Idea Story на Уайтчепел-роуд, в районе, где треть населения – бенгальцы, повысило посещаемость библиотек на 80% по сравнению с 2003 г. Настолько неформален и открыт был построенный по проекту Аджайе комплекс.

Конечно, в любом архитектурном издании можно узнать о постройках бюро Аджайе гораздо больше, чем на выставке, но они существуют для профессионалов, а музейная выставка – для всех. Последовательно и интересно в «Гараже» рассказано не только о знаменитом архитекторе, но и о смысле архитектуры, ее общественном значении, способности менять мир, решать социальные проблемы, смягчать нравы и быть частью культуры, а не исполнителем потребностей строительного бизнеса. В сегодняшней Москве такая выставка вопиюще актуальна.

До 30 июля

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