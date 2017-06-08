Музей современного искусства «Гараж» открыл летнюю серию выставок

Макеты построек Аджайе кажутся сказочными персонажами современной архитектуры Максим Стулов / Ведомости

Дэвида Аджайе «Гараж» представляет как всемирно известного архитектора, находящегося на пике своей карьеры. Действительно, к 50 годам он достиг и влияния, и наград, и главное – строит по всему миру здания большого общественного значения. Последняя, самая значительная, его работа – Национальный музей афроамериканской истории и культуры при Смитсоновском институте в Вашингтоне, его открытие стало мировым культурным событием, впрочем, как и Нобелевский центр мира, открытый в Осло в здании железнодорожного вокзала. Естественно, без внешней его перестройки.

Кроме того что Аджайе – архитектурная звезда, он еще и счастливчик: ему удалось не только выиграть в России конкурс, но и построить без потерь для проекта крупное здание – комплекс Московской школы управления «Сколково». Его макет – самый крупный и видный из двадцати представленных на выставке. Которую можно считать иллюстрированным рассказом о прямом пути архитектора к славе.

Вообще, сделать архитектурную выставку зрелищной и понятной для непрофессионала – задача не из легких, но здесь она с успехом решена. Причем без плохо считываемых публикой чертежей, зато с наглядными крупными и красивыми проектами, на которые приятно смотреть и которые интересно рассматривать. Они настолько привлекают внимание и заинтересовывают, что просто хочется перейти к пояснениям, позволяющим разобраться в особенностях здания, логике его построения и декора.

Например, увидеть, как в «Сколково» «сочетаются национальные традиции и широта кругозора» – горизонтальные небоскребы Эль Лисицкого, супрематизм Малевича и скульптура народа йоруба. «Конечная форма происходит из африканского наследия, пропущенного сквозь конструктивистскую программу», – поясняет архитектор, хотя вряд ли даже знаток русского искусства разберется в такой смеси культурных отсылок, а африканец, смею предположить, не опознает что-то родное.

Были и будут Стоит вспомнить, что Музей современного искусства «Гараж» находится в замечательном произведении современной архитектуры, спроектированном выдающимся архитектором современности Ремом Колхасом. По словам директора «Гаража» Антона Белова, архитектурные выставки проводились и обязательно будут проводиться в музее.

Африканская тема обязательна почти для всех публичных зданий Аджайе: он ганец, выросший и состоявшийся как архитектор в Лондоне, поэтому смешивать культуры для него дело естественное, а «африканский акцент» еще и фирменный выигрышный прием. «Это здание будет гимном для всех нас» называется демонстрируемый на выставке фильм о Национальном музее афроамериканской истории и культуры, построенном по проекту британско-ганского архитектора во время президентства Барака Обамы.

Аджайе – последовательный модернист, и больших пластических и идеологических открытий в его работах нет. Средовой подход, экологичность, открытость вовне общественных зданий – все это обычно и обязательно для современной архитектуры. Он даже начинал традиционно для архитекторов, чей творческий путь привел к успеху, – с домов и студий для богемы. «Грязный дом», принесший ему популярность, был перестроен из склада в неблагополучном тогда лондонском районе Шордич, являлся жильем и мастерской и был максимально изолирован от внешнего мира. Даже наружные стены его покрывало вещество, делавшее невозможным что-то на них написать. Дом Аджайе сделал район популярным и поднял там цену на аренду. О всяческой ценности и полезности хорошей архитектуры на выставке рассказано не раз. Например, что здание Idea Story на Уайтчепел-роуд, в районе, где треть населения – бенгальцы, повысило посещаемость библиотек на 80% по сравнению с 2003 г. Настолько неформален и открыт был построенный по проекту Аджайе комплекс.

Конечно, в любом архитектурном издании можно узнать о постройках бюро Аджайе гораздо больше, чем на выставке, но они существуют для профессионалов, а музейная выставка – для всех. Последовательно и интересно в «Гараже» рассказано не только о знаменитом архитекторе, но и о смысле архитектуры, ее общественном значении, способности менять мир, решать социальные проблемы, смягчать нравы и быть частью культуры, а не исполнителем потребностей строительного бизнеса. В сегодняшней Москве такая выставка вопиюще актуальна.

До 30 июля