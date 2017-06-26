Эксперты усомнились, что «Звенигородский чин» написал Андрей Рублев Александра Мудрац / ТАСС

После исследования одного из первых шедевров древнерусской живописи – «Звенигородского чина» Андрея Рублева – авторство Рублева поставлено под сомнение. Таковы результаты многочисленных исследований поверхности иконы, в ходе которых удалось выявить и проанализировать авторские приемы наложения красок и нанесения первоначального рисунка, а также сравнить их с недавними результатами аналогичного исследования «Святой Троицы» Рублева.

Исследования вели сотрудники Третьяковской галереи и Государственного научно-исследовательского института реставрации в течение двух лет на новейшем и дорогостоящем (как подчеркнула директор музея Зельфира Трегулова) оборудовании.

В результате исследований сделаны некоторые исключительно важные предположения, которые пока, как подчеркивают в музее, нельзя считать окончательными. Хотя на проведенном на прошлой неделе круглом столе большинство специалистов по древнерусскому искусству посчитали их убедительными. Основное предположение касается авторства «Звенигородского чина». Различия «почти всех элементов, составляющих индивидуальную манеру авторов» (слова пресс-анонса галереи) трех его икон и «Святой Троицы» и тот факт, что написаны они были с временной разницей в четверть века (1400 и 1425-1427 гг.), не позволяют считать их работой одного автора.

Более того, по мнению проводивших исследование научных сотрудников Третьяковки Левона Нерсесяна и Софьи Свердловой, на основании полученных данных можно предположить, что центральный образ «Христос Вседержитель» написан более зрелым мастером, чем соседние «Архангел Михаил» и «Апостол Павел». Также они предполагают, что автором «Звенигородского чина», «исходя из стилистических и технологических особенностей икон», мог быть иконописец из «византийско-русского» круга московских иконописцев.

На вопрос «Ведомостей», будет ли изменена надпись под «Звенигородским чином», одним из самых почитаемых экспонатов Третьяковской галереи, Зельфира Трегулова ответила, что до этого пока далеко, надо дождаться окончания исследований, публикации результатов (она планируется на конец года) и решения атрибуционного совета.

Стоит напомнить, что никаких точных данных о мастере, написавшем звенигородские иконы, не найдено. Авторство Андрея Рублева было установлено Игорем Грабарем на основании их стилистического и типологического сравнения со «Святой Троицей» и росписями Успенского собора во Владимире, о чем ученый сделал публикацию в 1926 г. Сами же иконы были переданы во Всероссийскую реставрационную комиссию и там расчищены в 1918-1919 гг. С тех пор авторство Рублева было признано, хотя некоторые исследователи считали, что поскольку звенигородские иконы – зрелые и совершенные произведения, то не могли быть написаны задолго до «Святой Троицы» совсем молодым иконописцем, и на этом основании датировали их более поздним временем. Происхождение икон долго оставалось предметом дискуссий. Сегодня, однако, считается доказанным, что «Христос Вседержитель», «Архангел Михаил» и «Апостол Павел» были написаны именно для девятичастного деисусного ряда иконостаса звенигородского Успенского собора на Городке к его открытию в 1400 г.