Знаменитая графическая новелла о капитане Корто Мальтезе впервые вышла на русском языке

Главный герой Корто Мальтезе, странник и авантюрист, эдакий благородный пикаро, вынужден выкручиваться из невероятных обстоятельств Wikipedia

Распахнутый мундир, узкий галстук, густые бакенбарды подчеркивают скулы смуглого лица, золотая сережка в левом ухе, из-под козырька белоснежной морской фуражки острый взгляд черных глаз. Любой итальянский мальчишка от 12 до 60 узнает в этом портрете легендарного капитана Корто Мальтезе. Этот дерзкий пират, искатель приключений, стихийный философ и неисправимый романтик придуман итальянским писателем и художником Уго Праттом в 1967 г. и с тех пор стал чуть ли не национальным героем. Корто Мальтезе значит для массовой культуры столько же, сколько появившийся на 30 с лишним лет раньше Тин-Тин или на несколько лет позже Индиана Джонс.

О Мальтезе известно немногое. Он появился на свет 10 июля 1887 г. в Валлетте, столице Мальты. Его отец – английский моряк, а мать – цыганка и колдунья из Севильи, которая позировала художнику Энгру. Корто вырос в еврейском квартале Кордовы, куда перебрались его родители. Мальчишкой зачитывался морскими романами Мелвилла и Стивенсона. Согласно легенде, в детстве он обнаружил, что на его ладони нет линии судьбы, поэтому рассек руку опасной бритвой, показав, что лишь сам способен определить свою судьбу. В первой новелле, «Балладе соленого моря», он буквально появляется из волн Тихого океана после крушения своего корабля. Действие книги хронологически охватывает начало Первой мировой войны и разворачивается вокруг островов Меланезии. Здесь, на краю земли, сошлись Корто Мальтезе, капитан русского происхождения Распутин (с исторической фигурой его роднят внешнее сходство и некоторые черты характера), немецкий офицер Слюттер, британские и японские моряки и лидер местных пиратов, таинственный Монах. Каждый ведет свою игру среди штормов, залпов неприятельских кораблей и островов, населенных каннибалами.

Повествование напоминает плутовской роман, где главный герой Корто Мальтезе, странник и авантюрист, эдакий благородный пикаро, вынужден выкручиваться из невероятных обстоятельств. Очевидны отсылки к приключенческой классике от Вальтера Скотта до Джека Лондона (кстати, один из персонажей «Баллады соленого моря» цитирует Сэмюэля Кольриджа). Не последнюю роль в успехе серии новелл о Корто Мальтезе играют прекрасные иллюстрации автора, которые раскрыли характер героя, сделали его образ узнаваемым. Книги о похождениях Корто Мальтезе переводились на многие языки, а среди его почитателей были Франсуа Миттеран и Умберто Эко. Последнему принадлежат слова: «Когда мне хочется расслабиться, я читаю статью Энгельса, а вот когда желаю чему-то научиться, читаю Корто Мальтезе».

Теперь, спустя ровно 50 лет, первая графическая новелла о капитане Мальтезе вышла и на русском языке. Издательство «Бумкнига» выпустило даже две версии: с черно-белыми иллюстрациями (как в 1967 г.) и с раскрашенными. Любителям аутентичной графики следует поторопиться, ведь тираж книги с черно-белыми иллюстрациями ограничен всего 1000 экземпляров. Хотелось бы верить, что когда-нибудь мы увидим на русском языке весь цикл из 29 новелл о Корто Мальтезе и для этого не придется ждать еще полвека.

Уго Пратт. Баллада соленого моря. Издательство «Бумкнига». СПб, 2017