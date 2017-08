В Третьяковской галерее и Музее архитектуры начались показы работ Тино Сегала

Веселость и доброжелательность – качества Тино Сегала и его искусства Максим Стулов / Ведомости

Кассирша в Новой Третьяковке дает вам входной билет и говорит: «А вы знаете, что Трамп уволил Скарамуччи?» – это и есть произведение художника Тино Сегала, и оно, безусловно, производит на публику впечатление, вызывая самые разные реакции. Называется эта работа 2003 г. This is New, что вольно можно перевести как «Есть новость». Каждый день во время показа музейные кассирши будут сообщать публике одну из популярных новостей дня. Понятно, что впечатление она произведет только на тех, кто о присутствии Тино Сегала в Третьяковке не подозревает. Простодушному зрителю повезет больше, чем подготовленному.

Краткая биография Тино Сегал (1976 года рождения) изучал политическую экономию и танец в Берлинском университете имени Гумбольдта и Университете искусств Фолькванг в Эссене, сейчас живет и работает в Берлине. Его выставки проходили в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке (2010), «Тейт модерн» (2012), Музее Стеделек (2015), «Пале де Токио» (2016); он принимал участие в 9-й Шанхайской биеннале и «Документе 13» (2012); лауреат премии «Золотой лев» как лучший художник 55-й Венецианской биеннале современного искусства (2013).

Тино Сегал называет свои произведения «ситуациями», принципиально и по не вполне понятным причинам просит не считать их перформансами. Вообще, он много всего просит от музеев, где выставляется: не делать афиш, например, не фотографировать и не снимать его «ситуации» (еще он не летает на самолетах и не признает бумажных контрактов, только устные договоренности, что уже его личное дело). И это не капризы, не демонстрация оригинальности, а необходимость: работы Сегала чрезвычайно уязвимы, даже рассказ о них – спойлер. В силе реакции на «ситуации» большую роль играет неожиданность, зритель должен удивиться и не признать в странном поведении зрителя или смотрителя произведение художника. Что касается съемки, то, конечно, в интернете есть пиратское видео, но посмотревший его сам себя накажет, увидев вместо медленных и нежных движений исполнителей «Поцелуя» какие-то нелепые валяния молодежи по музейному полу. Репродуцированию «ситуации» не поддаются.

Поход в Третьяковку на Тино Сегала заранее оправдан, потому что его работы рассредоточены по залам четвертого этажа музея и главные русские художники ХХ в. всегда предоставят вам должную порцию впечатлений и размышлений, помимо внедрившегося чужака. Но другая часть проекта «V-A-C Live: Тино Сегал», проходящая во флигеле «Руина» Музея архитектуры, идет в пустом пространстве, и там зрителя ждут только разговоры с разными людьми («Этот прогресс», 2006 г.) и еще один «Поцелуй», не такой, как в Третьяковке. Его через некоторое время сменит «ситуация» «Это вариация».

Так что важного музейного контекста произведения Тино Сегала в «Руине» лишены, а он существенен, этот контекст, не менее, чем реакции зрителей: музей, как и публика, – соавторы коммуникативного искусства Сегала. А в нашем случае, судя по ответам художника во время послевернисажной дискуссии, суть происходящего в Третьяковке ему не очевидна. Он долго выбирал места для своих внедрений в залы Третьяковки и остановился на одном из самых красивых по архитектуре и самом одиозном по содержанию зале махровой сталинской живописи во главе с шедевром жанра «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле» Александра Герасимова, известным как «Два вождя после дождя». Демонстрирующийся там «Поцелуй» Сегала настолько независим и от картин, и от нашего восприятия, обремененного исторической памятью и идеологическими спекуляциями, что заставляет и публику отстраниться от них. И не только естественно, но и замечательно, что произведение современного художника затмит на время картины советских классиков – пусть не эстетическими качествами, а только добрым содержанием.

Тереза Мавика, директор фонда «Виктория – искусство быть современным» (V-A-C, организатора выставки), отлично понимает, что значит появление Сегала в залах Новой Третьяковки: «Я мечтала, чтобы все произошло именно в этом музее», – сказала она «Ведомостям». «Вы думаете, что эти люди приехали на открытие, потому что их позвала Тереза? – спросила меня директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, указывая на директора галереи «Тейт модерн» Фрэнсис Моррис и самых влиятельных теоретиков и кураторов современного искусства Франческо Бонами и Массимилиано Джони. – Нет, все они фанаты Тино Сегала!» Трегулова тоже фанат. А Бонами даже пишет историю современного искусства «от Дюшана до Сегала».

Сорокалетний современный художник действительно отлично вписывается в историю изменений, произошедших с искусством за последнее столетие, и сам любит теоретизировать (на дискуссии много цитировал Бориса Гройса и немного философов ХХ в.), но это дополнительное удовольствие для профессионалов. Главное же – доступность работ Тино Сегала для всех, кто готов вместе с ним видеть в искусстве игру и рад неожиданным ситуациям. Всегда приятным, часто смешным, иногда просто волшебным.

До 14 сентября