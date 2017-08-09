Витька Чеснок и пурга из-за горы распахнули «Окно в Европу»
- Дмитрий Савельев
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Лицом 25-го фестиваля российского кино «Окно в Европу» стал Сергей Бодров, трагически погибший в Кармадонском ущелье в сентябре того года, когда «Окно» отметило десятилетие. Бодров-младший, которому сейчас было бы уже сорок пять, смотрит в небо со строгих фестивальных плакатов, и северному Выборгу они к лицу. А вот мемориальный ролик, показанный на торжественном открытии, мог бы, кажется, и обойтись без фрагмента из «Брата-2», где Данила Багров сообщает карикатурно трясущемуся от страха американцу, за кем правда. Злоба дня, как к ней ни относись, тут оказалась не слишком уместна.
Посрамление испуганного пиндоса было всего лишь прелюдией: настоящего патриотического жару и газу поддал Гарик Сукачев. Он оседлал мотоцикл, повязал на руль георгиевскую ленточку и помчал по Чуйскому тракту, радуясь алтайским пейзажам и активно демонстрируя каждому встречному свой позитивный настрой.
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