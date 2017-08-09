Фестиваль камерной музыки в швейцарском Вербье сохранил стабильность

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Пианист Лукас Генюшас, лауреат Конкурса Чайковского, представляет в Вербье молодое поколение Verbier Festival

На 24-м фестивале в Вербье звездам, как яблоку, негде упасть. Михаил Плетнев, Владимир Фельцман, Григорий Соколов, Вадим Репин, Шарль Дютуа, Эса-Пекка Салонен – лишь макушка айсберга. Концерты идут в огромном шатре на две тысячи мест и в забавной хайтековской церкви. Половину выступлений пишет канал medici.tv. Из-за статусного фестивального фасада выглядывают off-программы молодых музыкантов и мастер-классы именитых педагогов, которые шлифуют в фестивальной академии артистов будущего (средний конкурс – 16 человек на место). К скрипичному мэтру Захару Брону не протолкнуться. Британский баритон Томас Аллен разучивает со студентами «Евгения Онегина» Чайковского, а специалист по немецкой Lied Томас Квастхофф советует молодым «самим создавать творческую атмосферу, быть себе дирижерами, режиссерами, персонажами и исполнителями в одном лице».

На концерте в церкви Квастхофф между тем отжег программу под джазовое трио. Иронию в адрес академического звукоизвлечения прославленный баритон приправил завуалированной улыбкой по поводу Favorite Things – «любимых вещей», которыми для завсегдатаев Вербье давно стали ансамбли почетных альпийцев Моцарта, Мендельсона, Листа и Брамса. Именно они дарят публике радость узнавания, а исполнителям – счастье совместного музицирования. Состоянием этим буквально сочилось Трио Мендельсона, где знакомый нам по конкурсу Чайковского Джордж Ли (фортепиано) с Пабло Феррандесом (виолончель) оттенили пока еще излишнюю серьезность 16-летнего скрипача Даниэля Лозаковича. Ансамбль с первой скрипкой Джошуа Беллом представил сибаритскую программу: струнные унисоны в Октете Энеску хотелось рассматривать, а изысканной красоте Сюиты Мошковского – верить как отцу небесному.