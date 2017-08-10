Культура

Выставка «Москва, 1917. Взгляд с Ваганьковского холма» воскрешает исторические события и людей, их переживших

Это серьезная попытка анализа событий столетней давности

Юбилей революции должен, казалось бы, предоставить повод для выставок, где исторические события получат новое, адекватное современному сознанию общества, осмысление. Но пока попыток серьезного отношения к юбилею русской катастрофы в музейном мире не появлялось. Кроме выставки Российской государственной библиотеки «Москва, 1917. Взгляд с Ваганьковского холма».

Формально она посвящена истории Румянцевского музея, через несколько лет после революции потерявшего свои художественные фонды и превратившегося в Библиотеку Ленина. Но сделана выставка так умно и с таким теплым чувством к сотрудникам Румянцевского музея, ощущавшим свой профессиональный долг как личный, что вышла за рамки документального жанра. Ее герою – музею и героям – сотрудникам сочувствуешь, им сопереживаешь, как и всем, попавшим в Москве под колесо истории. Часть выставки представляет вещи из архива Александра Солженицына, подготовительные материалы к роману «Красное колесо».

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