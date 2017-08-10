Выставка «Москва, 1917. Взгляд с Ваганьковского холма» воскрешает исторические события и людей, их переживших

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Неизвестные фотографии Москвы 1917 г. Максим Стулов / Ведомости

Юбилей революции должен, казалось бы, предоставить повод для выставок, где исторические события получат новое, адекватное современному сознанию общества, осмысление. Но пока попыток серьезного отношения к юбилею русской катастрофы в музейном мире не появлялось. Кроме выставки Российской государственной библиотеки «Москва, 1917. Взгляд с Ваганьковского холма».

Формально она посвящена истории Румянцевского музея, через несколько лет после революции потерявшего свои художественные фонды и превратившегося в Библиотеку Ленина. Но сделана выставка так умно и с таким теплым чувством к сотрудникам Румянцевского музея, ощущавшим свой профессиональный долг как личный, что вышла за рамки документального жанра. Ее герою – музею и героям – сотрудникам сочувствуешь, им сопереживаешь, как и всем, попавшим в Москве под колесо истории. Часть выставки представляет вещи из архива Александра Солженицына, подготовительные материалы к роману «Красное колесо».