«Интернет животных» отражает последние тенденции в гуманитарной мысли
- Лев Оборин
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Тенденция в гуманитарной мысли последних лет – обостренное внимание к животным. В России тренд почувствовали. Проводились конференции «Риторика бестиарности» и (с нелегкой руки министра Мединского) «Философия зайца». Журнал «Носорог» выпустил тематический номер, где был опубликован перевод классического эссе Джона Берджера «Зачем смотреть на животных?». Издана по-русски прекрасная книга Дугала Диксона «После человека», строго научными методами конструирующая фауну, которая будет населять Землю через 50 млн лет, когда человечества не будет и в помине.
У всплеска внимания к животным несколько причин. Проще всего заявить, что, говоря о животных, интеллектуал как бы расслабляется, возвращается в область детских, а то и прачеловеческих интересов. Другой вариант – попытка хоть как-то изжить если не вину, то комплекс вины перед живой природой, которой человек нанес катастрофический урон. Наконец, здесь есть и видовой эгоизм: у животных мы по-прежнему можем многому научиться, мы можем использовать их – гуманнее и в то же время эффективнее. В книге немецкого писателя и философа Александра Пшеры, вышедшей в Ad Marginem в отличном переводе Марии Зоркой, сочетаются все три причины.
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