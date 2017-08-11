Анна Нетребко триумфально выступила в опере «Аида» на Зальцбургском фестивале
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
«Аида» Джузеппе Верди с участием Анны Нетребко привлекла в Зальцбург массу фанатов оперы со всего мира, в том числе из России. По общему мнению Нетребко сегодня – примадонна ассолюта. И российская певица выступила без преувеличения как правящая королева, на которой держался спектакль, хоть по роли она – эфиопская рабыня. Блестящий дебют Нетребко в сложнейшей партии трудно переоценить. Это было что-то выдающееся – мощное, необъятного объема и витальной силы сопрано насквозь пробивало полновесное, яркое tutti оркестра и хора Венских филармоников в финале второго акта. А ведь сцена триумфального шествия – это как раз тот оселок, на котором проверяются голоса всех Аид мира: будет их слышно или нет.
Но даже это не главное: у Анны Нетребко есть в арсенале еще и потрясающее, тончайшее пиано. В финальном дуэте с Радамесом – звонким, гибким как благородный клинок тенором Франческо Мели – на пороге смерти, когда влюбленным открываются небеса и слышится пение ангелов, Нетребко выдает такой нежности и чистоты звук, что это кажется невероятным.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}