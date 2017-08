Какое кино покажут в Венеции

Мэтт Деймон (в центре) и коротышки в фильме открытия Black Bear Pictures

Венеция – последний европейский порт, откуда фильмы через Торонто отчаливают к «Оскару» и мировому рынку. Об этом невозможно не вспомнить, когда треть конкурса обеспечивают голливудские студии-мейджоры. После прошлогоднего «Прибытия» Дени Вильнева в венецианском конкурсе покажут сразу три фильма Paramount: «Короче» (Downsizing) Александра Пэйна, «Мама!» (Mother!) Даррена Аронофски и «Субурбикон» (Suburbicon) Джорджа Клуни. У Fox Searchlight две картины: «Форма воды» (The Shape Of Water) Гильермо Дель Торо и «Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) ирландца Мартина Макдонаха.

Впервые в Венеции будет два открытия – за день до официальной церемонии на Лидо покажут отреставрированную в цифре «Розиту» Эрнста Любича 1923 г. в сопровождении оркестра. А конкурс откроется фильмом Пэйна.

В его гротеске «Короче» персонаж Мэтта Деймона готов зажить арабским шейхом, но есть условие – уменьшиться до пяти дюймов. В кризис перенаселения правительство может обеспечить цветочные и солнечные города только новым дюймовочкам и коротышкам.

В следующий раз Мэтт Деймон покажется под голубым небом 1950-х гг. в «Субурбиконе» Джорджа Клуни по сценарию братьев Коэн. Здесь Деймон и Джулиана Мур играют семейную пару, которой предстоит перейти рубикон обывательского благополучия.

Даррен Аронофски вернется к компактному психологическому триллеру в «Маме!» с Дженнифер Лоуренс, Хавьером Бардемом, Мишель Пфайфер и Эдом Харрисом. А фильм Мартина Макдонаха обещает напряженный дуэт Фрэнсис Макдорманд и Вуди Харрельсона.

После венецианских премьер «Бёрдмена» Инярриту и «Гравитации» Куарона настал черед третьего из голливудско-латиноамериканских тяжеловесов, Гильермо Дель Торо, чей пунктик – лирическая монстрология. Его «Форма воды» прольет свет на историю, пересказанную Александром Беляевым в «Человеке-амфибии». В разгар холодной войны немая девушка любит Ихтиандра, будто она русалочка, давно променявшая голос на пару ног.

Из современного искусства в основной конкурс рекрутирован опальный китайский художник Ай Вэйвэй. Он побывал в 23 странах, у истоков миграции 65 млн беженцев, чтобы в союзе с немецкими продюсерами и Amazon Studios создать образ нового великого переселения народов в 140-минутном неигровом эпосе «Человеческий поток» (Human Flow).

А новая работа великого документалиста Фредерика Уайзмена «Экслибрис: Нью-Йоркская публичная библиотека» (Ex Libris – New York Public Library) длится почти 200 минут.

Среди других наиболее ожидаемых неголливудских премьер – «Фокстрот» (Foxtrot ) израильтянина Сэмюэля Маоза, обладателя «Золотого льва» 2009 г. за «Ливан», «Оскорбление» (The Insult) франко-ливанского режиссера Зиада Доуэри и трехчасовое полотно «Мектуб, любовь моя» (Mektoub, My Love: Canto Uno) Абделатифа Кешиша, выставившего на продажу свою «Золотую пальмовую ветвь» за «Жизнь Адель», чтобы завершить фильм по книге Франсуа Бегодо о любви и вымысле в средиземноморские каникулы.

Шестой год службы Альберто Барберы на посту директора фестиваля принес Венеции не только масштабный голливудский десант, но и новый конкурс – фильмов, созданных в технологии виртуальной реальности (среди участников Лори Андерсон и Цай Мин Лян).

Внеконкурсная программа эклектична и числом превосходит конкурс – 22 картины. Среди них – ожидавшаяся еще к Каннам «Зама» аргентинки Лукреции Мартель, игровые и неигровые фильмы прежних участников венецианских конкурсов Стивена Фрирза и Абеля Феррары, «Возлюбленный Пабло» с Хавьером Бардемом в роли наркобарона Пабло Эскобара, многосерийный фильм документалиста Эррола Морриса для платформы Netflix. Здесь же – фильм закрытия «Беспредел: последняя глава» Такеши Китано и ремейк японского триллера 1976 г. «Опасная погоня» Джона Ву, награжденного в 2010 г. «Золотым львом» за вклад в кинематограф.

В междисциплинарную конкурсную секцию «Горизонты» отобрали 19 фильмов, тоже не затрудняясь концепцией, хотя прежде в «Горизонтах» показывали работы звезды арт-сцены Мэтью Барни и Пипилотти Рист.

В программе «Венецианская классика» покажут отреставрированную копию фильма Элема Климова «Иди и смотри».

Всего в официальных секциях фестиваля состоится 87 премьер.