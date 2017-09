В Москве и Санкт-Петербурге пройдет ежегодная «Ночь шопинга»

Fashion's Night Out в России состоится в девятый раз

Одной из главных площадок Fashion's Night Out каждый год становится московский ЦУМ ЦУМ

Шестого сентября в Москве и восьмого сентября в Санкт-Петербурге пройдет одно из самых массовых мероприятий мира моды Vogue Fashion's Night Out (FNO). Все магазины, участвующие в проекте, продлевают часы работы до полуночи или часа ночи. В Москве основными площадками проекта станут ЦУМ, «Модный сезон» и универмаг «Цветной», в Санкт-Петербурге - ДЛТ, мультибрендовые магазины Au Pont Rouge и Babochka, бутики Chanel, Louis Vuitton, Dior. Некоторые крупные торговые центры, например ГУМ и «Весна», официально в FNO не участвуют, но продлят часы работы и проведут для покупателей и посетителей специальные мероприятия и акции.

В программе FNO презентации лимитированных коллекций российских и зарубежных марок одежды, косметики и ювелирных украшений, выступления музыкантов и диджей сеты, открытие новых корнеров, вечеринки, премьеры косметических новинок, встречи с редакторами журнала Vogue и дизайнерами. В ЦУМе помимо акций для клиентов будут организованы встречи с современными художниками и выставка When fashion meets art, мастер-классы в Apple store, турнир по пинг-понгу.

Каждый год специально для мероприятия российские дизайнеры создают капсульную коллекцию футболок, посвященных Fashion's Night Out. В этом году тема коллекции - Art in Vogue, слияние искусства и моды. Футболки для коллекции создадут Денис Симачев, Артем Кривда, Даша Сельянова (бренд ZDDZ), Александр Арутюнов, Игорь Чапурин, Катя Добрякова, бренд I AM Studio. Стоимость футболок от 3500 руб. (от бренда Outlaw) до 12 900 руб. (бренд A La Russe).

Лицом и главной приглашенной звездой проекта каждый год становится известная топ-модель. В разные годы FNO представляли россиянки Наталья Водянова, Наташа Поли, Ирина Шейк, белорусская модель Марина Линчук. В этом году гостьей проекта станет российская модель Валери Кауфман.

Fashion's Night Out - инициатива главного редактора американского Vogue Анны Винтур. Она впервые предложила провести это мероприятие в 2008 г., чтобы оживить модный рынок, пострадавший от последствий мирового финансового кризиса. Позже инициативу Винтур поддержали другие главные редакторы Vogue по всему миру, а мероприятие стало ежегодным.