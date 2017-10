Концерт Стинга в Москве обошелся без потрясений

Стинг приезжает в Россию охотно и часто Евгений Разумный / Ведомости

Гордон Мэттью Самнер – один из немногих больших западных артистов, которые часто и охотно ездят в Россию, собирают стадионы, свадьбы и корпоративы, угождая одновременно своим настоящим фанатам и «потрясывающей бриллиантами» буржуазной публике, так же как и всему прочему истеблишменту. Вот и в этот раз количество припаркованных у входа в генеральную дирекцию «Олимпийского» черных лимузинов с мигалками и прочих «роллс-ройсов» в разы превышало число стоящих по соседству британских траков со сценическим оборудованием, на лацканах дорогих пиджаков мелькали депутатские значки, а среди вип-гостей – матерые фанаты артиста вроде Константина Эрнста во всем черном со свитой.

Самый емкий эпитет, которым можно описать шоу отметившего накануне в Санкт-Петербурге свое 66-летие рыцаря британской империи и его отборной группы музыкантов, – «предсказуемый». Нет, конечно же, звук был на высоте, группа из четырех музыкантов и двух бэк-вокалистов работала четко и мощно, как моторы «роллс-ройсов» за стенами стадиона, и даже модельного вида спутницы успешных предпринимателей знали большую часть мелодий и текстов неувядающих хитов Стинга.

Но неожиданностей и откровений в этот вечер нужно было искать в другом месте. «Если художник предсказуем, он не интересен. Искусство неуправляемо, как погода», – утверждал режиссер Юрий Любимов, столетний юбилей которого отмечали на днях. Шоу Стинга было выверенно, качественно, виртуозно, пара главных хитов вроде Englishman in New York была изысканно аранжирована, но все на этом концерте было именно так, как и должно было быть. Выглядящий дай бог на 40, без единого седого волоска худощавый джентльмен в футболке старательно выпевал свои нетленки, потертый бас в его руках выводил забитые на подкорку тысячами радиоротаций партии, гитаристы соревновались в филигранности сыгранных соло, а барабанщик вообще был выше всяких похвал. 21 номер, из которых девять были главные боевики The Police – группы, превратившей Стинга в суперзвезду, два с половиной трека с нового альбома 57th&9th, в поддержку которого и состоялся тур, и 10 сольных мегахитов звезды шли один за другим. В коротких перерывах Стинг дважды представлял своих музыкантов или с сильным акцентом благодарил публику по-русски, складывая по-буддистски ладони у груди.

Один раз он сказал: «Отец устал» – и ушел за кулисы, дав возможность своему сыну – бэк-вокалисту Джо Самнеру исполнить под гитару Ashes to Ashes Дэвида Боуи. И только на втором бисе Стинг позволил себе импровизацию, посвятив виртуозно исполненный на акустической гитаре хит Fragile жертвам бойни в Лас-Вегасе.